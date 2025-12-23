Nuevos archivos revelan carta que menciona a Trump: "comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles”.

La publicación de los archivos de Epstein ha generado fuertes reacciones en todo el mundo. Estos nuevos documentos, hechos públicos recientemente, han revelado la identidad de varias figuras poderosas supuestamente vinculadas al extenso caso de Jeffrey Epstein.

El financista estadounidense fue acusado de liderar una red de abuso sexual. Aunque el foco del escándalo permanece sobre cómo Epstein logró moverse entre las esferas más altas del poder, los archivos de Epstein arrojan nueva luz sobre los actores involucrados, y despiertan preguntas sobre la magnitud real de la red.

Una parte de la carta, publicada en los nuevos archivos, detalla que el presidente de EEUU "comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles”.



Personas mencionadas y repercusiones internacionales

Entre las personalidades señaladas en los archivos aparecen nombres de empresarios, miembros de la realeza y figuras políticas con gran influencia internacional.

Si bien algunas menciones corresponden a testimonios o sucesos pasados, la aparición de estos nombres evidencia el alcance de la red de abuso que, según estos documentos, operó durante años con aparente impunidad.

La publicación ha motivado reacciones de autoridades y la opinión pública global. Muchos exigen investigaciones profundas que permitan esclarecer el nivel real de participación de quienes aparecen en los archivos.

Usuarios de redes sociales y analistas señalan que el tema no solo remite a un escándalo individual, sino a una problemática sistémica en la protección de menores e impunidad para las élites.

Este caso develado recuerda a otras denuncias históricas sobre abuso de poder y encubrimiento en diversas latitudes.