Nuevo video muestra la incautación de un petrolero por fuerzas estadounidenses frente a la costa de Venezuela

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compartió un video este miércoles mostrando la incautación de un petrolero venezolano por parte de fuerzas estadounidenses, tras una serie de operaciones en la zona.

“Hoy, el FBI, Homeland Security Investigations y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero usado para transportar crudo sancionado de Venezuela e Irán”, escribió Bondi en la red social X. El barco había sido sancionado por EEUU durante varios años por formar parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoyaba a organizaciones terroristas extranjeras. La operación se llevó a cabo de manera segura y continúa la investigación para evitar el transporte de crudo sancionado.

El video publicado muestra a miembros del ejército desembarcar en paracaídas sobre el petrolero y vigilar a los ocupantes armados.

https://x.com/agpambondi/status/1998875795151024337?s=12&t=328Zw8ojbsS3inaZ3ZKTKA

El presidente Donald Trump afirmó que el petrolero fue “incautado por una muy buena razón” y, al ser consultado sobre el destino del petróleo, señaló: “Asumo que nos quedaremos con el crudo”.

La acción forma parte del refuerzo militar de Trump en el Comando Sur de EEUU, que incluye barcos de guerra, marines, aviones de combate y drones, con el objetivo declarado de detener el narcotráfico y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, líderes regionales han señalado que el petróleo podría ser el verdadero interés detrás de estas operaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó a CNN que la acción responde a negociaciones sobre el crudo y no a la democratización de Venezuela ni a la lucha contra el narcotráfico.