Nuevo Programa Levanta las Voces de Latinos en Conversaciones sobre Energía

Familias y negocios latinos comparten historias e inquietudes como consequencia de las costosas políticas energéticas del estado de California

Sacramento–(BUSINESS WIRE)–#EnergySolutionsForAll–Hoy, la Asociación de Estados Petroleros de la Costa Oeste (WSPA, por sus siglas en inglés) presenta un programa nuevo llamado Levanta Tu Voz, que ayudará a los legisladores tener un mejor entendimiento de algo que no ha sido considerado en cuanto a conversaciones de temas de energía. Levanta Tu Voz exhibirá lo que muchos de los latinos en California ya saben: mientras los legisladores dicen estar representando a la comunidad latina, en realidad no los toman en cuenta. El resultado de esto ha sido políticas energéticas que están avanzando estrepitosamente y sin control y que son demasiado costosas. Esto no ayuda a las familias latinas a salir adelante, especialmente en un ambiente de recuperación después del daño económico de la pandemia y enfrentando el alto costo de vida en California.





“Este esfuerzo elevará y dará voz al segmento latino, el cual es frecuentemente ignorado en temas de política energética en el estado de California. Las regulaciones arbitrarias del estado que dictan como y cuando las familias Californianas pueden usar su energía son costosas, restrictivas e intransigientes,” dijo Argelia León, Directora de Alianzas Estratégicas y Política del Suroeste de WSPA. “Hay más de un punto de vista cuando se trata de leyes energéticas en California. Los latinos forman una comunidad diversa con diferentes experencias y perspectivas. Me siento orgullosa en ayudar a liderar este esfuerzo y dar una plataforma para levantar las historias de mi comunidad que continúa soportando la carga de la desigualdad que va aumentando en California.”

Nuevos informes (aquí y aquí) muestran que quienes compran autos eléctricos en California residen en los códigos postales más ricos y dejan atrás a las demás familias que trabajan duro, pero son de bajos recursos.

“Cuando me preguntaron para hablar y ofrecer mi punto de vista, yo ya había estado observando cómo los líderes del estado hablaban de los problemas energéticos que se enfrenta California. No me gusto. Sé que WSPA está dispuesta a participar con la comunidad y estoy contento de que las familias latinas tengan la oportunidad de hablar,” dijo el Dr. Juan Cepeda-Rizo de Long Beach, Profesor de ingeniería en Cal State Long Beach. El es un líder en su vida cívica y en negocios que estuvo de acuerdo a compartir sus puntos de vista. “Por supuesto, todos los latinos en California quieren aire limpio y quieren avanzar con los cambios climáticos, pero las leyes que vienen de los líderes de California solo funcionan para los ricos. Sabemos esto. Debemos hacer más por nuestra comunidad para que las leyes sean equitativas. Es insultante que los líderes pidan a las familias de bajos ingresos que utilicen más el transporte público y que anden en bicicleta mientras que las familias ricas compran nuevos vehículos eléctricos”.

El programa comunitario Levanta Tu Voz incluye esfuerzos la organización comunitaria, publicidades pagadas, junto con entrevistas regulares con la prensa de California que sirven a la comunidad latina. El trabajo resaltará preguntas claves que los líderes de Sacramento ignoran.

“Estamos comprometidos con los esfuerzos de Levanta Tu Voz y dedicaremos nuestros recursos y plataformas para hacer de Levanta Tu Voz un poderoso centro de intercambio de voces de negocios latinos”, dijo Julian Cañete, Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de California. “Escribí el año pasado y he dicho muchas veces que California continúa implementando políticas que impactan negativamente a más de 70,000 negocios latino en el estado. Estas políticas perjudican a las comunidades de minoria y en desventaja de California. No podemos permitírlo, y nuestras familias tampoco. Esto debe cambiar”.

“Este esfuerzo es el resultado de escuchar. Desde nuestro líder de equipo, Argelia, cuya propia historia de vida está identificada con esta industria y las lecciones aprendidas sobre el trabajo duro y la importancia de los buenos trabajos para las familias y las comunidades, hasta los propietarios de pequeñas empresas y los voluntarios de la comunidad, escuchamos un mensaje consistente: demasiados políticos hablan hacia abajo mientras votan por políticas energéticas que crean costos más altos y disminuyen la calidad de vida de los latinos y los de mas que viven en California”, dijo Catherine Reheis-Boyd, Presidenta y Directora Ejecutiva de WSPA. “Estamos orgullosos de apoyar estas voces”.

Las historias de la comunidad y la publicidad del programa se pueden encontrar en levantatuvoz.org.

Acerca de WSPA y Levanta Tu Voz

Levanta Tu Voz es un programa de la Asociación de Estados Petroleros de la Costa Oeste (WSPA) creado para empoderar las voces de la comunidad latina en California. Los esfuerzos para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático son importantes, pero solo funcionarán si las soluciones son accesibles para todos. Aunque los latinos se verán afectados de manera desproporcionada por una transición energética apresurada, los políticos y los medios de communicacion de California no están logrando incluir voces latinas en temas de energía y clima. Los legisladores admiten que la transición será más difícil para los que tienen ingresos minimos que viven en California, pero sus únicas soluciones son el uso de transporte público, más carriles para buses y bicicletas. WSPA ha estado trabajando y escuchando a la comunidad latina durante los últimos años para crear conjuntamente un programa donde las voces y perspectivas latinas pueden ser parte de la conversación sobre energía y clima.

Contacts

Kevin Slagle



Western States Petroleum Association



(916) 498-9203



kslagle@wspa.org