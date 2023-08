Nuevo informe técnico analiza las disparidades en la atención de la salud que enfrentan las comunidades hispanas en los Estados Unidos

Los autores ofrecen recomendaciones para abordar las necesidades de salud dental, el uso de los servicios odontológicos y la fuerza laboral en comunidades hispanas





BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Recientemente, la Hispanic Dental Association (HDA) y CareQuest Institute for Oral Health® publicaron un informe técnico completo sobre las disparidades en la salud bucal en las comunidades hispanas. Bajo el título “ Addressing the Oral Health Needs of Hispanics in the US” (Abordar las necesidades de la salud bucal de los hispanos en los EE. UU.), el informe identifica varias políticas clave que pueden mejorar la salud bucal y reducir las desigualdades entre los hispanos en los EE. UU., que ahora representan casi el 19 % de la población total.

“ Abordar de manera efectiva las desigualdades en salud entre las poblaciones hispanas requiere que comprendamos los obstáculos únicos a los que se enfrentan estas poblaciones para acceder a la atención”, dijo el director de equidad en salud y vicepresidente ejecutivo de CareQuest Institute, Kaz Rafia, DDS, MBA, MPH. “ Además, es fundamental que se incluya a los más afectados por las disparidades en las conversaciones y soluciones. Agradecemos a la HDA por su trabajo en este importante informe que ofrece información práctica sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar la salud y el bienestar de los hispanos en todo el país”.

“ Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, contamos con una investigación a nivel nacional que revela las disparidades en la salud bucal a las qe se enfrentan los hispanos y otros grupos raciales/minoritarios”, señaló Martha Mutis, DDS. , MPH, EdD, FICD, presidenta electa y presidenta de la Iniciativa de Investigación de la Hispanic Dental Association. “ La publicación ofrece recomendaciones valiosas para la promoción a nivel federal, estatal y local, con miras a mejorar el acceso, la calidad y la cobertura en la salud bucal para las poblaciones minoritarias y desatendidas”.

En colaboración con más de 60 expertos, quienes representan a la salud pública, la odontología y el mundo académico, los autores analizaron los hallazgos de diversas encuestas y colaboraron en recomendaciones para beneficiar a las comunidades hispanas.

El informe técnico elabora la historia de los hispanos en los EE. UU., analiza la utilización de los servicios dentales, evalúa la representación hispana dentro de la fuerza laboral dental y hace recomendaciones para cambios de política para mejorar la salud general y la calidad de vida de los hispanos.

Hallazgos clave:

Los hispanos informaron porcentajes más altos de tratamiento por enfermedad de las encías en comparación con otros grupos raciales/étnicos, especialmente en el grupo etario de 35 a 49 años.

Los niños hispanos de 6 a 11 años presentaron la mayor prevalencia de dientes cariados y obturados en comparación con otros niños de ese grupo etario.

La prevalencia de la pérdida de al menos un diente permanente fue mayor para los adultos hispanos en comparación con los adultos blancos no hispanos.

Aproximadamente el 15 % de los adultos hispanos de 65 años o más no tenían dientes.

Los hispanos mostraron tener más probabilidades de informar el estado de sus dientes y encías como “regular” o “deficiente” en comparación con las personas no hispanas en la mayoría de los grupos etarios.

Los dentistas hispanos representan el 6 % del total de la fuerza laboral nacional de dentistas, el 10,7 % de los higienistas dentales, el 30,4 % de los asistentes dentales y el 19,8 % de los técnicos de laboratorio dental.

Recomendaciones sobre políticas del informe técnico:

Mejorar la obtención y el desglose de datos para comprender mejor las disparidades, especialmente entre los subgrupos hispanos.

Ofrecer más educación sobre salud bucal, especialmente para padres e hijos.

Aumentar el fácil acceso a la atención dental para la comunidad, como servicios dentales móviles y escolares, en comunidades con altas proporciones de personas indocumentadas.

Desarrollar más programas de orientación profesional para estudiantes de minorías que ingresan a carreras en odontología y más capacitación en competencias culturales para dentistas.

Lea el informe técnico completo.

Acerca de CareQuest Institute for Oral Health®

CareQuest Institute for Oral Health®, una organización nacional sin fines de lucro, promueve un futuro más equitativo, donde cada persona pueda alcanzar su máximo potencial a través de una salud excelente. Llevamos a cabo esta misión a través de nuestro trabajo en filantropía, análisis e información de datos, transformación de la salud, políticas y defensa, y educación, junto a nuestro liderazgo en beneficios dentales y avances en innovación. Colaboramos con líderes de opinión, proveedores de atención médica, pacientes y partes interesadas locales, estatales y federales para acelerar la transformación de la atención de la salud bucal y crear un sistema diseñado para todos. Para obtener más información, visite carequest.org y síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

