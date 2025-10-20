Nuevo implante ocular devuelve la visión a pacientes con degeneración macular

Un innovador procedimiento médico está devolviendo la visión a personas que padecen degeneración macular, una enfermedad común en adultos mayores que provoca la pérdida progresiva de la visión central y de los detalles finos.

El tratamiento consiste en la implantación de un diminuto microchip fotovoltaico de 2 milímetros cuadrados, del grosor de un cabello humano, que se coloca debajo de la retina. Los pacientes utilizan unas gafas especiales con una microcámara integrada, la cual capta imágenes y las envía mediante un haz de luz infrarroja al implante. Luego, el dispositivo transmite las imágenes a un procesador externo que las mejora y las envía al cerebro a través del nervio óptico, restaurando parcialmente la visión.

El doctor Mahi Muqit, cirujano oftalmólogo del Hospital Moorfields Eye de Londres, calificó la tecnología como “pionera y transformadora”. “Es el primer implante que ha demostrado devolver una visión funcional, útil para tareas cotidianas como leer o escribir”, explicó.

El estudio, publicado en la revista New England Journal of Medicine, involucró a 38 pacientes de cinco países europeos con atrofia geográfica. De los 32 que recibieron el implante, 27 lograron volver a leer utilizando su visión central, mostrando una mejora de hasta cinco líneas en las pruebas oculares.

Uno de los casos más destacados es el de Sheila, una paciente británica que había perdido por completo su capacidad de leer hace más de 30 años. Tras recibir el implante, pudo leer nuevamente sin errores. “Ahora puedo leer mi correo, libros y hacer crucigramas. ¡Es increíble!”, expresó emocionada.

El avance marca un hito en la medicina ocular, ofreciendo esperanza a millones de personas en todo el mundo que sufren pérdida visual por enfermedades de la retina.