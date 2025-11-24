Nuevo estudio sugiere que el consumo de cannabis podría reducir la ingesta de alcohol

Un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry reveló que adoptar el estilo de vida conocido como “California sober”, consumir cannabis como alternativa al alcohol— podría ayudar a disminuir significativamente el consumo de bebidas alcohólicas.
La investigación, realizada por un equipo de la Universidad Brown, evaluó a participantes que recibieron diferentes tipos de cannabis antes de ingresar a un “bar de laboratorio”, un entorno controlado donde podían consumir hasta ocho mini bebidas alcohólicas. El experimento se repitió en tres ocasiones: una con cannabis de alta potencia (7.2% THC), otra con una versión de menor potencia (3.1% THC) y una tercera con un placebo casi sin THC (0.03%).
Los resultados mostraron reducciones notables en el consumo de alcohol: tras fumar cannabis con 3.1% de THC, los participantes bebieron un 19% menos, mientras que la disminución alcanzó el 27% con el cannabis de mayor concentración, en comparación con el placebo.
Estos hallazgos se dan en un contexto en el que el uso de marihuana continúa creciendo en Estados Unidos. Según una encuesta de Gallup de 2024, su consumo se ha duplicado en la última década. Al mismo tiempo, la ingesta de alcohol se encuentra en niveles históricamente bajos, impulsada en parte por quienes buscan alternativas como el cannabis.