Nuevo estudio sobre trastorno bipolar demuestra que una dieta cetogénica conduce a beneficios de salud física y mental

Estudio piloto europeo primero de su clase demuestra mejoras de humor, energía y ansiedad — promoviendo esperanza por un nuevo tratamiento de salud mental

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Baszucki Group anunció hoy un nuevo estudio piloto de dieta cetogénica en trastorno bipolar. “Por primera vez en diez años, sentí que mi cerebro finalmente estaba funcionando con el combustible correcto“, expresó uno de los participantes del estudio. Publicado hoy en BJPsych Open , este estudio es el primero en utilizar neuroimágenes para demostrar que una dieta cetogénica puede mejorar el metabolismo del cerebro en individuos con diagnóstico de trastorno bipolar. Con más de 100 años de evidencia de su eficiencia en el tratamiento de la epilepsia, la dieta cetogénica ahora está siendo estudiada en todo el mundo para el tratamiento de una variedad de condiciones psiquiátricas y neurológicas.









En el estudio europeo, el primero de su clase y con el apoyo de Baszucki Group, se utilizaron técnicas avanzadas de imágenes cerebrales, incluyendo espectroscopia de resonancia magnética nuclear (MRS), para medir cambios en el metabolismo del cerebro. Las imágenes revelan reducciones en neurotransmisores excitadores típicamente elevados en el trastorno bipolar, lo que sugiere un potencial mecanismo detrás de la efectividad de la dieta cetogénica. También se demostró que los niveles de cetona tienen correlación con la mejora sintomática en un subconjunto de individuos que reportaron índices diarios. Esta prueba piloto apunta en una nueva e importante dirección para la investigación y ofrece esperanza para opciones de tratamientos innovadores para individuos que viven con este serio trastorno mental.

Codirigido por científicos de la Universidad de Edimburgo Iain Campbell, PhD, un becario de investigación metabólica psiquiátrica Baszucki, Daniel Smith, MD, FRCPsych, catedrático de psiquiatría, y Harry Campbell, MD, FRSE, FMedSci, el equipo de investigación registró a 27 participantes con trastorno bipolar a una prueba piloto de 6-8 semanas de dieta cetogénica. Veinte participantes completaron el estudio, lo que demostró que la intervención es segura y tolerable en esta población. La mayoría alcanzó y mantuvo cetosis, con 91 % de lecturas positivas de cetonas en sangre. Entre los participantes que facilitaron datos diarios de cetona y de evaluaciones de salud mental, se observó correlación entre un nivel elevado de cetona y mejoras de humor, energía, impulsividad y ansiedad. Algunos de los participantes describieron que la intervención les cambió la vida.

“Seguir una dieta cetogénica me dio un salvavidas, recuperó mi energía y sentido de esperanza”, comentó un participante del estudio. “Sentí que finalmente estaba curando mi mente, no solo controlando mis síntomas bipolares. Me abrió a nuevas posibilidades y a un futuro más brillante“.

“Seguir una dieta cetogénica se siente como darle un baño caliente a mi mente“, expresó otro participante. “Ese sentimiento de estar al borde desapareció. Siento más calma, más claridad y mi cerebro está trabajando de nuevo“.

Los marcadores de funciones metabólicas también mejoraron. Diecinueve de los 20 participantes bajaron en promedio 4,2 kg (9,3 lb) y presentaron mejoras en su índice de masa corporal (BMI) y presión arterial. Estos resultados sugieren que una dieta cetogénica puede ayudar a aleviar riesgos metabólicos comunes para la salud asociados con el trastorno bipolar y sus tratamientos farmacológicos, lo que puede llevar a un acortamiento de la esperanza de vida.

“Observamos marcadores de excitotoxicidad reducida en dos áreas claves del cerebro: la corteza cingulada anterior y la corteza cingulada posterior, ambas implicadas en el trastorno bipolar. También observamos efectos en un marcador que está asociado con la señalización del litio y la insulina en la corteza cingulada posterior.” explicó el Dr. Iain Campbell, quien también vive con el trastorno y sigue una dieta citogénica para aliviar sus síntomas. “Estos resultados componen un pequeño pero creciente conjunto de pruebas que sugiere que una dieto cetogénica puede ser una intervención metabólica complementaria eficaz en el tratamiento del trastorno bipolar. Existe una necesidad urgente por estudios réplica más grandes y por pruebas clínicas arbitrarias y cuidadosamente diseñadas para expandir estos resultados“.

Estos cambios se alinean con la hipótesis de sobrecarga metabólica, una teoría que los Dres. Campbell han propuesto. En la teoría, Campbell proponen que la desregulación energética es fundamental en el mecanismo del trastorno bipolar y que abordar y controlar esta desregulación puede ser clave para el éxito de la terapia con dieta cetogénica.

Una nueva frontera en salud mental

Este estudio piloto ha allanado el camino para una iniciativa más amplia en la Universidad de Edimburgo, posible gracias a una competitiva beca de investigación de parte del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido UKRI (UKRI Medical Research Council) que estableció el primer centro europeo de psiquiatría metabólica. El centro, al cual el Baszucki Group también aportó financiación, es una colaboración de más de 100 científicos dedicados a acelerar la investigación de las conexiones entre metabolismo y salud mental. Su foco es explorar el potencial de la terapia cetogénica y otras intervenciones metabólicas para tratar varios trastornos mentales.

Este estudio constituye la segunda prueba piloto recientemente publicada para demostrar la seguridad y potencial eficacia de la terapia cetogénica en mejorar tanto marcadores de salud metabólica como mental en trastornos mentales serios. La primera prueba, también financiada por el Baszucki Group, se llevó a cabo en la Universidad Stanford y también sugiere que los cambios metabólicos sistemáticos de una dieta cetogénica pueden ayudar a estabilizar al cerebro en trastornos mentales graves.

“Esta prueba es otro paso importante en establecer la terapia cetogénica como un tratamiento estándar para trastornos mentales graves“, comentó Jan Ellison Baszucki, cofundadora y presidenta de Baszucki Group. “Nos enorgullece haber apoyado esta investigación y confiamos en que los estudios en curso seguirán mejorando nuestro conocimiento de la intervención metabólica que salvó la vida de nuestro hijo“.

A medida que aumenta la concientización sobre la profunda conexión entre la función metabólica y la salud cerebral, este estudio hace avanzar el movimiento científico mundial hacia enfoques neurometabólicos para comprender y tratar los trastornos mentales.

Acerca de Baszucki Group

Lanzado en 2021 por el fundador y CEO de Roblox David Baszucki y autor best-seller Jan Ellison Baszucki, Baszucki Group hace uso de las donaciones privadas, la inversión de impacto, la promoción, la narración de historias y la creación de comunidades para impulsar un cambio fundacional. Uno de los principales objetivos de Baszucki Group es transformar los resultados de la salud mental al apoyar iniciativas que se encuentran en la encrucijada del metabolismo, la psiquiatría y la neurociencia. Para saber más sobre los enfoques metabólicos de los trastornos mentales, incluida la terapia cetogénica, visite Metabolic Mind, una iniciativa sin fines de lucro de Baszucki Group.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Colby Zintl colby@baszuckigroup.org