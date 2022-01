Nueve menores y diez adultos muertos en incendio en el Bronx

EEUU.- Un incendio de grandes proporciones registrado en el Bronx dejó como resultado nueve menores y diez adultos muertos, una tragedia calificada por las autoridades como horrorosa.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, detalló que el siniestro se reportó en un edificio de apartamentos residenciales.

De acuerdo con datos oficiales, en total son 19 víctimas mortales y 32 lesionados en estado crítico en el siniestro del Bronx.

Al respecto, el edil aseguró que el número de muertes podría incrementar por la gravedad de las quemaduras de los hospitalizados.

“Este es un momento horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York”, dijo el alcalde a los medios de comunicación.

Aseguró que el impacto del suceso en Bronx “traerá un nivel de dolor y desesperación en la ciudad”.

El departamento de Bomberos precisó que en total son 63 heridos, 32 en estado de salud delicado. Para controlar el incendio se precisó de un equipo de 200 bomberos.

“El incendio comenzó un poco antes de las 11:00 de la mañana en un apartamento dúplex en el segundo y tercer piso del edificio”, se informó.

Sobre las víctimas en el edificio de Bronx se indicó que los bomberos encontraron víctimas en las escaleras.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022