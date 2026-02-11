Nuevas imágenes muestran a un hombre armado manipulando la cámara en el caso de Nancy Guthrie

Las autoridades del condado de Pima y el FBI difundieron nuevas imágenes relacionadas con la desaparición de Nancy Guthrie, ocurrida a finales de enero en Arizona. Las fotografías, recuperadas tras un trabajo técnico conjunto con socios del sector privado, muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara de seguridad ubicada en la puerta principal de la vivienda de Guthrie la mañana de su desaparición.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, las imágenes habían permanecido inaccesibles debido a la remoción de dispositivos de grabación y a problemas técnicos que afectaron el almacenamiento de los archivos. El FBI también publicó las fotografías y un video captado en el mismo momento, como parte de los esfuerzos para esclarecer el caso.

Los investigadores señalaron que la cámara del timbre fue desconectada poco antes de que se registrara movimiento en la vivienda. Sin embargo, debido a que el sistema no contaba con una suscripción activa, gran parte del material no pudo recuperarse inicialmente. La nueva evidencia refuerza la hipótesis de que la mujer fue sacada de su casa contra su voluntad.

Nancy Guthrie, de 84 años, es madre de la reconocida presentadora del programa Today, Savannah Guthrie. Fue vista por última vez la noche del 31 de enero, cuando fue dejada en su residencia en la zona de Catalina Foothills. Su familia reportó la desaparición al día siguiente, luego de que no asistiera a la iglesia, algo que describieron como inusual.

Las autoridades indicaron que la mujer necesita medicación esencial y que su desaparición representa un riesgo grave para su salud. Mientras tanto, Savannah Guthrie compartió las imágenes difundidas por las autoridades en redes sociales, acompañadas del mensaje: “Creemos que sigue con vida. Tráiganla a casa”, e instó al público a proporcionar cualquier información relevante.

La investigación continúa activa. Aunque se han recibido presuntas notas de rescate que exigen pagos en criptomonedas, el FBI aclaró que algunas han sido descartadas como falsas y que otras siguen bajo análisis. Las autoridades recalcaron que todas las pistas están siendo evaluadas cuidadosamente mientras avanza la búsqueda.