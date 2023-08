Nueva York siente la crisis migratoria: Cientos de indocumentados duermen en las aceras

Imágenes de cientos de migrantes apostados en las aceras de la gran ciudad de Nueva York han alertado del aumento de la crisis migratoria que se vive en los Estados Unidos (EEUU) y el mundo.

Los videos y fotografías son calificados como alarmantes por defensores de los derechos de los migrantes y autoridades neoyorquinas.

Información proporcionada por medios locales señalan que decenas de extranjeros duermen en las aceras del hotel Roosevelt, convirtiéndose en un centro de acogida para los que esperan asilo político.

Funcionarios de la ciudad han exigido al gobierno ayuda para afrontar la crisis en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos (EEUU).

“Las familias migrantes han ocupado todas las habitaciones, impidiendo que otros grupos puedan acceder a una habitación”, destacaron medios locales sobre las imágenes.

Ante la falta de habitaciones, decenas de indocumentados se ven obligados a dormir en las aceras y pasar días a la espera de una respuesta.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha calificado la situación como un desastre; advirtiendo que la ciudad está al límite y que se necesita ayuda.

Algunos han acusado al edil neoyorquino de querer aprovechar la crisis migratoria por los fondos federales.

The Roosevelt Hotel NYC.

100s of migrants sleep outside on the streets due to the hotel being at full capacity. NYC is looking for a temporary location to house them, but the city is being overwhelmed due to the migrant crisis, and space is low . The city is asking for more… pic.twitter.com/rpHn5OmPkw

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 2, 2023