Nueva York evalúa aumentar el salario mínimo a $30 por hora en los próximos años

El Consejo Municipal de Nueva York analiza un proyecto de ley que propone aumentar gradualmente el salario mínimo de la ciudad, actualmente en $17 por hora, hasta llegar a $30 por hora para 2030 en empresas con más de 500 empleados. Para negocios más pequeños, el incremento se aplicaría de manera escalonada hasta 2032.

El plan, titulado «$30 for Our City», fue presentado por la concejala Sandra Nurse, quien destacó que el salario actual deja a muchos neoyorquinos en situación de pobreza. “Para cubrir tus necesidades básicas, necesitas ganar unos $38 por hora. Hoy solo pedimos $30”, afirmó Nurse.

El aumento se aplicaría de manera progresiva:

Empresas con más de 500 empleados:

2027: $20

2028: $23

2029: $26

2030: $30

Empresas con menos de 500 empleados:

2027: $19

2028: $21,50

2029: $24

2030: $27

2031: $29

2032: $30

La medida busca aliviar la presión financiera de los trabajadores, como Giovanni Uribe, residente del barrio Chelsea, quien comenta que, pese a tener dos empleos, le resulta difícil cubrir los gastos de vida en la ciudad.

Sin embargo, la propuesta ha generado oposición. Tom Grech, presidente de la Cámara de Comercio de Queens, advirtió que un salario mínimo de $30 por hora podría provocar cierres de negocios y reducción de contrataciones. Los críticos solicitan un estudio detallado sobre el impacto económico antes de aprobar la medida.

El alcalde Zohran Mamdani ha respaldado la idea como parte de su campaña, subrayando la necesidad de garantizar un salario digno y enfrentar la crisis del costo de vida en la ciudad.

Actualmente, ninguna ciudad de Estados Unidos cuenta con un salario mínimo de $30 por hora, aunque Seattle, Denver y Flagstaff superan el nivel mínimo de Nueva York.

