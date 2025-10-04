Nueva moneda de un dólar en EEUU llevaría el rostro de Trump

El anuncio del diseño de la nueva moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump ha causado polémica en Estados Unidos.

La moneda, presentada oficialmente en octubre de 2025, marca un hecho inédito en la historia monetaria del país, pues es la primera vez que un expresidente reciente es homenajeado en una denominación en circulación.

La moneda de un dólar con Trump, desarrollada por la Casa de Moneda estadounidense, ha encendido el debate tanto en círculos políticos como sociales.

“No hay noticias falsas aquí”, dijo el departamento del Tesoro, a través de su representante, Brandon Beach.

Reacciones públicas y significado político de la moneda



Diversos sectores opinan que la inclusión de Donald Trump en el diseño de la moneda de un dólar representa una fuerte carga política.

Algunos consideran que el gesto busca fortalecer el legado del presidente, mientras críticos lo ven como una apropiación de símbolos nacionales.

Organismos oficiales recalcan que el diseño fue aprobado conforme a los procedimientos habituales, aunque admiten que en otros periodos históricos se solían elegir figuras no contemporáneas para evitar polarizaciones.

En redes sociales y foros de opinión, ciudadanos estadounidenses han expresado variadas reacciones, desde orgullo hasta rechazo.

Mientras simpatizantes de Trump celebran la decisión, otros urgen a revalorar los criterios para elegir personalidades en la moneda nacional.

Esta controversia recuerda a otras ocasiones en que el diseño de monedas ha generado debate sobre la memoria histórica y la unidad nacional.