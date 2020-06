Nueva gripe porcina enciende las alertas de potencial pandemia

Una nueva cepa de gripe porcina ha sido descubierta en China, encendiendo las alertas por una potencial pandemia aún más agresiva que la H1N1.

El hallazgo se da en medio de una crisis mundial por el coronavirus, Covid-19, que ha dejado la muerte de 500 mil personas en el mundo con diez millones de contagios.

El estudio fue publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), destacando que el nuevo tipo de gripe porcina, denominado virus G4, puede infectar a los humanos rápidamente.

“La G4, desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia en el 2019”, citan los expertos en la publicación.

Agregan que el nuevo virus muestra todas las características esenciales de un virus candidato para la pandemia, lo que dejaría una nueva crisis sanitaria a nivel internacional.

Según la publicación, la nueva cepa de gripe porcina se descubrió durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló en entre el 2011 y 2018.

“Se recolectaron más de 30 mil muestras de hispos nasales de cerdos en mataderos y hospitales de enseñanza veterinaria en diez provincias chinas”, agrega el informe.

Son 179 virus de la influenza porcina, pero no todos representaron una preocupación como la G4.

La nueva cepa de gripe porcina sigue apareciendo en los cerdos, año tras año, en incluso se fortalece.

Sobre la forma de contagio en los humanos se especificó que las células y receptores se unen con las réplicas vía aérea.

Los expertos dejaron claro que aunque la G4 tiene genes de H1N1 las personas que han recibido vacunas contra la gripe estacional no tendrán inmunidad.

Asimismo, se indicó que la nueva gripe porcina ya parece haber infectado a humanos en las provincias de Hebei y Shandong en China.

“Podría representar una seria amenaza para la salud humana… Provocar una infección grave e incluso la muerte”, cita el estudio.