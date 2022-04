NTT se ubica como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2022 para servicios de red, global

Ocupa la mejor posición en las categorías de «Completeness of Vision» (Integridad de la visión) y «Ability to Execute» (Habilidad de ejecución) en 2022

Por noveno año consecutivo, NTT recibe el reconocimiento de líder del «Cuadrante Mágico»

En el informe «Gartner Critical Capabilities», NTT ocupa el primer puesto entre los 18 proveedores de servicios de red en el caso de uso de la red global

TOKIO (JAPÓN), LONDRES y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–NTT, proveedor de servicios tecnológicos líder a nivel mundial, anuncia hoy que ha sido nombrado Líder en el último Gartner Magic Quadrant para servicios de red, global, con la mejor posición tanto por su «Integridad de la visión» como por su «Habilidad de ejecución» entre 18 proveedores de servicios de red. NTT también ocupa la posición más alta en el caso de uso de la red global en el informe Gartner Critical Capabilities (referido a las capacidades críticas).

Los equipos encargados de las redes de las empresas de todo el mundo deben hacer frente a niveles de complejidad sin precedentes y a un aumento de los riesgos de seguridad, especialmente cuando gestionan fuerzas de trabajo remotas e híbridas. Como consecuencia, la arquitectura de red ha cobrado más importancia que nunca para los directores de tecnología y los directores digitales, ya que a menudo es un factor clave de diferenciación empresarial.

«Con los servicios SD-WAN/LAN y SASE de NTT, fuimos los primeros en adoptar la estrategia de centro de datos cero y la filosofía de nube primero. Con NTT tenemos un nivel mucho más alto de rendimiento y resiliencia, lo que es fundamental en el entorno operativo actual», comentó Corrado Azzarita, director de informática de Kraft Heinz. «Desde el primer momento, NTT ha sido un verdadero socio en el que podemos confiar durante nuestro avance en la transformación digital, ya que nos permite centrarnos en nuestro negocio principal a nivel global».

«Es un gran honor comprobar que la visión, la ejecución y la cartera de servicios de red de NTT han sido reconocidas de nuevo como líderes», manifestó Abhijit Dubey, director ejecutivo global de NTT Ltd. «Con una profunda empatía por nuestros clientes y su proceso de transformación digital, mantenemos un firme enfoque en el apoyo personalizado y la verdadera asociación que nos permite actuar como asesores de confianza. Nuestro compromiso con la innovación en las redes es más fuerte que nunca».

NTT ofrece servicios de seguridad y redes definidas por software de última generación, como SD-WAN/LAN, SASE y Zero Trust Networking, que ayudan a las empresas a acelerar de forma espectacular la transformación digital. Gracias a la profunda experiencia de NTT en redes de gran tamaño y distribuidas, los niveles de satisfacción de los clientes son siempre elevados.

Acerca de NTT



En NTT creemos en la contribución a la sociedad a través de nuestras operaciones empresariales y en la aplicación de la tecnología para el bien. Nuestros servicios ayudan a los clientes a acelerar su crecimiento y a desarrollar nuevos modelos de negocio.

Entre estos servicios destacan la consultoría empresarial digital, la tecnología y los servicios gestionados de ciberseguridad, aplicaciones, lugar de trabajo, nube, centro de datos y redes, todo ello respaldado por nuestra gran experiencia en el sector, la innovación y las soluciones.

Como uno de los cinco principales proveedores mundiales de tecnología y soluciones empresariales, nuestros versátiles equipos prestan servicios en más de 190 países y regiones. Trabajamos con más del 80 % de las empresas de la lista Fortune Global 100 y con miles de clientes y comunidades de todo el mundo. Para más información sobre NTT, visite www.global.ntt/

