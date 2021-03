NTT, líder en el Cuadrante Mágico de Gartner en Servicios de Red, de alcance Global Obtiene el primer puesto en la categoría de Capacidades Fundamentales en Servicios de Red, de alcance Global

NTT obtiene una mejor clasificación en las categorías de integridad de la visión y capacidad de ejecución en el Cuadrante Mágico de Gartner

El análisis de red en tiempo real SD-WAN de NTT ofrece información detallada sobre el rendimiento de aplicaciones, la seguridad de la red y la experiencia del usuario final.

TOKIO, LONDRES Y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–NTT, proveedor líder a nivel mundial de servicios de tecnología de alcance global, anunció hoy la obtención del primer puesto en el informe ‘Cuadrante Mágico para Servicios de Red, de alcance Global’ de Gartner, publicado en marzo de 2021 , en reconocimiento a su “integridad de visión” y “capacidad de ejecución”. Además, NTT obtuvo el primer puesto en el informe sobre Capacidades Fundamentales para Servicios de Red, de alcance Global de Gartner, publicado en marzo de 2021 por los casos de uso de redes de alcance global, intra-Asia/Pacífico e intra-EMEA.

Según el informe del Cuadrante Mágico de Gartner: “Impulsado por la adopción de servicios de TI en la nube y acelerado por la COVID-19, el mercado de servicios de red empresarial de alcance global está atravesando un cambio generacional en tecnologías y el entorno de proveedores. Los líderes de I&O (infraestructura y operaciones) deben adaptar sus abordajes en el aprovisionamiento de red para reflejar esta transformación”.

NTT continúa invirtiendo fuertemente en su cartera de servicios de red de alcance global como impulsor transformador de la innovación para sus clientes. Reconocido su sus servicios excepcionales de soporte y atención al cliente, NTT cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión de grandes redes distribuidas. Para CIO y CDO empresariales que buscan una estrategia con prioridad en la nube, los servicios de red de NTT ofrecen un rendimiento sin fallas para los usuarios finales en aplicaciones de software como servicio y en la nube, además de ofrecer una experiencia segura, confiable y mejorada tanto para conexiones domésticas como en sucursales o un campus extenso.

Masaaki Moribayashi, vicepresidente ejecutivo sénior de Servicios para NTT Ltd., señaló: “La gestión de redes es fundamental para ofrecer soluciones ágiles y de alto impacto para abordar las cambiantes necesidades de negocio de nuestros clientes. Tras años de inversión continua en nuestra cartera de servicios de red de alcance global, es un gran honor ver que la visión, estrategia y cartera de productos de NTT recibe su merecido reconocimiento”.

Takeshi Wakita, vicepresidente sénior de la división del negocio de Red de alcance Global de NTT, añadió: “La transformación siempre ha sido la base de la innovación para NTT. Estamos enormemente agradecidos por el gran trabajo de nuestros empleados y nuestra firme sociedad con nuestros clientes que nos permite superarnos en forma continua para nuestros productos y servicios”.

Acerca de NTT

NTT cree en contribuir con la sociedad en nuestras operaciones de negocios al aplicar la tecnología para hacer el bien. Nuestros servicios ayudan a los clientes a acelerar el crecimiento y desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Los servicios incluyen consultoría de negocio digital, tecnología y servicios gestionados para ciberseguridad, aplicaciones, lugar de trabajo, nube, redes y centros de datos. Todo ello con el respaldo de nuestra amplia experiencia en el sector, capacidad de innovación y soluciones.

Uno de los cinco principales proveedores de soluciones de negocios y tecnología, nuestros equipos diversos ofrecen servicios en más de 190 países y regiones. Brindamos servicios a más del 80 % de empresas en Fortune Global 100, además de miles de clientes y comunidades de todo el mundo. Para obtener más información sobre NTT, visite www.global.ntt/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

