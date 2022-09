NTT DATA anuncia su intención de adquirir Apisero para mejorar las capacidades de integración de datos de MuleSoft

La adquisición ratifica que NTT DATA tiene puesto el foco en construir un ecosistema de talento digital sostenible

PLANO, Texas–(BUSINESS WIRE)–NTT DATA, líder en negocios digitales y servicios informáticos, anunció hoy que acaba de suscribir un acuerdo definitivo para adquirir Apisero, una empresa de consultoría mundial líder en MuleSoft. La adquisición sustenta la estrategia de NTT DATA, es decir, ser el socio de innovación digital preferido en el mercado, entregándoles a los clientes capacidades de nube y datos e ingeniería integral, además de incorporar unos 2100 recursos a nivel mundial.

“La experiencia líder de Apisero con MuleSoft, sumada a sus capacidades más amplias en el ecosistema de Salesforce, nos ayuda a ampliar la experiencia moderna de integración de datos y de la nube, además de asegurar una transformación digital de impacto para nuestros clientes”, aseguró Wayne Busch, presidente del grupo encargado de Consultoría y transformación digital de NTT DATA Services. “Seguimos ampliando la escala de nuestro negocio de transformación digital. Con otras inversiones recientes como Nexient, Vectorform, Postlight y ahora Apisero, podemos ofrecerles a nuestros clientes capacidades completas e integrales para ayudarlos a alcanzar sus objetivos empresariales”.

“Desde su creación, Apisero ha estado profundamente arraigado en su compromiso con el éxito de nuestros clientes, proveedores de software independientes, socios y empleados”, comentó Vijay Rao, gerente general de Apisero. “La combinación de este compromiso con la plataforma global de NTT DATA abre una oportunidad extraordinaria para llevarles la capacidad mejorada y la transformación digital a una cartera más amplia de clientes empresariales. Nos llena de entusiasmo poder unirnos a NTT DATA y esperamos con ansias iniciar esta nueva fase de nuestra trayectoria de crecimiento”.

Apisero aportará más de 1500 consultores certificados de MuleSoft y 500 consultores de Salesforce al equipo de servicios de transformación digital de NTT DATA. Además, Apisero brinda asistencia técnica completa durante toda la vida útil de MuleSoft, desde el diseño de la API y la aplicación hasta la implementación, la gestión y el soporte para ayudar a las organizaciones a superar los desafíos asociados y desbloquear los datos en silos, la fusión de datos dispares y la fusión de aplicaciones empresariales fragmentadas.

“En la economía digital actual, nuestros clientes esperan una digitalización sin interrupciones y a escala para sus negocios en todo el mundo”, explicó Brent Hayward, gerente general de MuleSoft. “Alinear la experiencia especializada de Apisero con la presencia mundial de NTT DATA mejorará la adopción del producto y el éxito del cliente para MuleSoft y el ecosistema más amplio de Salesforce”.

Los clientes y empleados de Apisero se beneficiarán con el acceso a la potencia de los recursos de innovación de NTT DATA y a las capacidades más amplias de transformación digital, en particular, una inversión media anual de 3600 millones de dólares en I+D. NTT DATA anunció hace poco el lanzamiento de 6 centros de innovación en todo el mundo para dedicarse a llevar tecnologías avanzadas a los clientes con un Estudio de Innovación en una sede conjunta en Plano, Texas.

NTT DATA es patrocinador pionero en Dreamforce 2022, el 20.º aniversario de este evento tan prestigioso que reúne a toda la comunidad de Salesforce. Visítenos en el stand 1304 o en https://us.nttdata.com/en/events/2022/september/dreamforce-2022 para más información.

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fue el asesor legal de NTT DATA, y Guggenheim Securities, LLC, el asesor financiero exclusivo de Apisero en relación con esta transacción. El cierre de esta transacción dependerá de las condiciones habituales, en particular, la aprobación de los organismos reguladores y se espera que se concrete en los próximos 30 días.

Acerca de Apisero

Apisero es socio estratégico de MuleSoft y consultor de cabecera de Salesforce, pero sobre todo, un líder internacional en servicios tecnológicos y soluciones digitales. Con sede en Arizona, Apisero se asocia con clientes empresariales para romper los silos de datos, automatizar los procesos de negocio y descubrir nuevas formas de impulsar los ingresos de sus iniciativas en DX. Para más información, visite www.apisero.com.

Acerca de NTT DATA

NTT DATA, parte del Grupo NTT, es un innovador global de confianza en servicios informáticos y de negocios con sede en Tokio. Ayudamos a los clientes a transformarse a través de la consultoría, las soluciones industriales, los servicios de procesos empresariales, la modernización digital e informático y los servicios administrados. NTT DATA les permite, al igual que a la sociedad, avanzar con confianza hacia el futuro digital. Nos hemos comprometido con el éxito a largo plazo de nuestros clientes y combinamos el alcance internacional con la atención al cliente local para prestarles servicios en más de 50 países de todo el mundo. Visítenos en nttdata.com.

Acerca de NTT DATA Services

NTT DATA Services es líder reconocido en servicios informáticos y empresariales, entre ellos, la nube, los datos y las aplicaciones. Siendo una división de NTT DATA con sede en Texas, la compañía presta servicios de consultoría y aprovecha su amplia experiencia en la industria para ayudar a los clientes a acelerar y mantener el valor a los largo de sus trayectorias digitales. Visite nttdataservices.com o LinkedIn para más detalles.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre NTT DATA y sus expectativas y proyecciones actuales sobre eventos y tendencias futuras que afectan a su negocio, en particular, respecto de la adquisición de Apisero, las repercusiones comerciales de la adquisición de Apisero y el potencial de crecimiento relacionado con los servicios digitales. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como garantías de rendimiento o resultados futuros e implican riesgos, incertidumbres y supuestos. Si bien NTT DATA publica dichas declaraciones en función de los supuestos que considera razonables, no se puede garantizar que los resultados reales no difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas.

