NTT Com recibe el “Premio al operador: adopción de la nube” en los Premios a la transformación de redes durante el Congreso mundial Layer123 de 2020

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–NTT Communications Corporation (NTT Com), la división de soluciones de TIC y comunicaciones internacionales de NTT Group (TOKYO:9432), ha anunciado hoy que sus recientes iniciativas basadas en la nube, incluida una plataforma nativa de la nube para aplicaciones emergentes como la IA, la IoT y el 5G, han recibido el “Premio al operador: adopción de la nube” del programa de los Premios a la transformación de redes 20201 en el Congreso mundial Layer1232 de 2020.





NTT Com fue premiado por iniciativas que incluyen una plataforma de edge-computing que proporcionará baja latencia, será de bajo coste y garantizará la privacidad necesaria en tecnologías como la IA, la IoT y el 5G. Se espera que la plataforma acelere el 5G local y el desarrollo del ecosistema de la IA y la IoT para usos avanzados como las fábricas inteligentes.

Los Premios a la transformación de redes reconocen las tecnologías destacadas del año en curso y el liderazgo de pensamiento entre los proveedores y vendedores de telecomunicaciones que ayudan a acelerar la transformación de la red. El “Premio al operador: adopción de la nube” se otorga al proveedor de telecomunicaciones que asume el liderazgo en el desarrollo de la infraestructura de la nube y otras iniciativas de nube avanzadas. Los ganadores son seleccionados mediante un proceso de valoración riguroso e integral de analistas y expertos de la industria de las telecomunicaciones globales.

Impulsados por la continua evolución de las tecnologías de nube y WAN, los sistemas corporativos de TIC están experimentando un cambio de paradigma hacia las TIC híbridas, incluyendo la nube híbrida y la WAN híbrida. Además, las aplicaciones emergentes de IoT e IA, como los vehículos autopropulsados y el control remoto de la maquinaria industrial, requerirán funciones cada vez más avanzadas para el procesamiento de datos a alta velocidad cerca de los lugares donde se utilizan realmente los datos.

Para respaldar tales entornos híbridos de TIC, NTT Com también está preparando el lanzamiento de la plataforma VxF, cuyo nombre provisional es “VxF Platform”, que ayudará en las funciones de control de tráfico y seguridad. Por otra parte, NTT Com lanzó el servicio Flexible InterConnect para interconexiones en 2019. Además, NTT Com está desarrollando ubicaciones edge ligeras para su despliegue en los sitios de los clientes para procesar localmente los datos, dar formato a los datos y realizar inferencias de IA. Con esas iniciativas, NTT Com está trabajando para ofrecer una edge computing cada vez de menor latencia, bajo coste y con privacidad garantizada.

En el futuro, NTT Com seguirá ayudando a los clientes a lograr la transformación digital y a responder a sus amplias necesidades de TIC híbridas.

1Para más información, visite https://congress.layer123.com/event/c7ecb486-321f-4812-a554-4cfbd529a159/websitePage:f413b5ce-3881-49ca-adf5-270b96bf8b78

2 Layer123 es una asociación industrial dedicada a compartir las últimas tecnologías de transformación de redes y analizar las mejores prácticas. Par más información, visite https://www.layer123.com/about-us

Acerca de NTT Communications



NTT Communications resuelve los retos tecnológicos globales ayudando a las empresas a superar la complejidad y el riesgo en sus entornos de TIC con soluciones de infraestructura de TI gestionada. Estas soluciones están respaldadas por nuestra infraestructura mundial, que incluye redes líderes del sector, públicas y privadas, de primer nivel que llegan a más de 190 países/regiones, además de más de 500.000 m2 de las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo. Nuestros equipos globales de servicios profesionales proporcionan consultoría y arquitectura para la resistencia y seguridad requeridas para el éxito de su negocio, y nuestra escala y capacidades globales son insuperables. Junto con NTT Ltd., NTT Data y NTT DOCOMO, somos NTT Group.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

