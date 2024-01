Nozomi Networks y NetWitness se unen para ofrecer soluciones avanzadas de ciberseguridad a entornos TO e IoT en sistemas de infraestructura crítica

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Nozomi Networks Inc., líder en TO, IoT y seguridad de infraestructura crítica, y NetWitness, líder en detección y respuesta de ciberamenazas a nivel empresarial, anunciaron hoy que se han asociado para ofrecer seguridad y visibilidad unificadas en soluciones de tecnología operativa (TO) y tecnología de la información (TI). La integración de datos de TO mejora significativamente la eficacia del centro de operaciones de seguridad (SOC), mientras NetWitness protege las organizaciones frente a ciberamenazas sofisticadas.





“Un diferenciador clave para NetWitness es su visibilidad radical de los datos de la organización, independientemente del tipo (registros, red o extremos) o de dónde resida (en las instalaciones, en la nube o de forma híbrida”, comentó Tod Ewasko, director de producto de NetWitness. “La integración de datos críticos de TO e IoT en las funciones de detección, investigación y respuesta de amenazas aumenta la eficacia del SOC y protege una vía de ataque cada vez más importante”.

Como líder del mercado en seguridad de TO e IoT, Nozomi Networks es reconocida por su excepcional visibilidad operativa, la detección avanzada de amenazas en entornos TO e IoT y la solidez en las implantaciones. Las soluciones de Nozomi Networks dan soporte a más de 102 millones de dispositivos en miles de instalaciones en los sectores de la energía, la producción, la minería, el transporte, los servicios, la automatización de la construcción, las ciudades inteligentes y la infraestructura crítica. Los productos de Nozomi Networks se pueden implantar en las instalaciones, en la nube y cubren entornos de TI, TO e IoT para automatizar la tediosa labor de elaborar inventarios, visualizar y supervisar redes de control industrial mediante el innovador uso de la inteligencia artificial. Los casos de uso van más allá de la ciberseguridad e incluyen la resolución de problemas, la gestión de activos y el mantenimiento predictivo.

NetWitness ayuda a las mayores organizaciones y más preocupadas por la seguridad del mundo a protegerse, ofreciendo la plataforma más completa, flexible y unificada para la detección, investigación y respuesta de amenazas. NetWitness proporciona visibilidad incomparable, contextualización robusta e información automatizada y procesable para que los equipos de seguridad puedan hacer frente a los ataques más complejos y sofisticados.

“La libre circulación de conexiones y datos entre entornos de TO, IoT y TI está animando a las organizaciones a buscar nuevas formas holísticas de controlar y gestionar sus defensas de seguridad en toda la superficie de ataque”, declaró Chet Namboodri, vicepresidente sénior de alianzas y canal de ventas de Nozomi Networks. “Nos emociona colaborar con NetWitness para ampliar el acceso de sus clientes a soluciones de mayor alcance para la detección y respuesta en toda su TI, redes de IoT y sistemas operativos o TO”.

Acerca de NetWitness

NetWitness proporciona capacidades integrales y altamente escalables de respuesta y detección de amenazas a organizaciones de todo el mundo. La NetWitness Platform ofrece visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis del comportamiento de los usuarios para detectar, priorizar e investigar amenazas, y automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más eficientes y mantenerse a la vanguardia de las amenazas que afectan el negocio

Para obtener más información, visite www.netwitness.com

Acerca de Nozomi Networks

Nozomi Networks protege la infraestructura crítica mundial frente a ciberataques. Nuestra plataforma combina de forma exclusiva visibilidad de red y extremo, detección de amenazas y análisis impulsado por IA para dar respuesta a incidentes de manera más rápida y eficaz. Los clientes confían en nosotros para minimizar el riesgo y la complejidad a la vez que se maximiza la resiliencia operativa. www.nozominetworks.com

