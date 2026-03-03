Novia de Kash Patel, jefe del FBI, niega acusaciones de espionaje MAGA en EEUU

La novia de Kash Patel, jefe del Buro Federal de Inteligencia (FBI), negó las acusaciones de espionaje MAGA. Luego salió al paso de las acusaciones que la vinculan con actividades relacionadas con el movimiento político de Donald Trump.

La joven de 26 años fue señalada en diferentes medios como posible “espía MAGA”. Este es un término usado para describir supuestos intentos de obtener información a favor de sectores vinculados al presidente.

Sin embargo, ella rechazó categóricamente estas versiones y compartió su experiencia acerca de la relación con Patel, funcionario cercano a Trump.

"Habría sido una jugada realmente a largo plazo", bromeó, señalando que empezó a salir con Patel "hace poco más de dos años y medio. Así que, mucho antes de que él fuera el jefe del FBI".

Detalles del caso y repercusiones en redes sociales

En recientes declaraciones públicas, la novia de Kash Patel aseguró que las acusaciones son infundadas. Además, dijo que son producto de campañas de desinformación.

En una entrevista para The Daily Beast, relató detalles sobre cómo la polémica ha impactado su vida personal y profesional, resaltando que su vínculo con Patel es de naturaleza personal y no política.

Las redes sociales han amplificado el caso, generando debates sobre privacidad, filtraciones y límites de la exposición mediática de figuras asociadas a la política de alto nivel.

Mientras la noticia se difunde, la opinión pública permanece dividida. Algunos usuarios en plataformas digitales rechazan el trato que ha recibido la joven. Por el contrario, otros demandan investigaciones más profundas sobre su entorno.

La controversia se suma a otros escándalos recientes de figuras vinculadas al movimiento MAGA en Estados Unidos, evidenciando la sensibilidad que rodea los temas de seguridad nacional y privacidad personal.