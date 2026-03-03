Novia de Kash Patel estaría abusando de los privilegios federales 

El nombre de Alexis Wilkins, novia del director del FBI, Kash Patel, resurgió luego de meses de polémica con una nota periodística de The New York Times.

Investigaciones revelan que la novia de Kash Patel ha recibido protección de un equipo SWAT del FBI, generando cuestionamientos por el uso inapropiado del personal y los recursos públicos.

El The New York Times revela que "agentes del FBI la habrían acompañado a actividades personales y públicas", lo que vuelve más fuerte la crítica sobre su pareja por abusar de su autoridad.

Hace unos meses, la pareja de Kash Patel demandó al Podcaster MAGA por 5 millones de dólares por acusarla de espiar para el Mossad.