NotiBomba ahora es NB NOW: empieza una nueva era digital

NotiBomba anunció hoy que oficialmente cambia su nombre a NB NOW, marcando una transformación estratégica mientras la plataforma digital acelera su expansión hacia el periodismo en tiempo real y el contenido multimedia.

El cambio de marca representa el compromiso de la compañía con ofrecer noticias de manera inmediata, clara y adaptada a múltiples plataformas digitales. La transición responde a la evolución del consumo informativo, donde las audiencias acceden cada vez más a contenido a través de dispositivos móviles, video corto y redes sociales.

“NB NOW representa inmediatez y claridad”, señaló la empresa en un comunicado. “Nuestra misión es informar en el momento que más importa”.

Fundada en 2015: crecimiento y evolución digital

Fundada en 2015, NotiBomba creció de ser una iniciativa digital emergente a consolidarse como una empresa de medios reconocida y matriz de Smart Digital Corp. Durante la última década, la compañía ha construido una sólida presencia en redes sociales, alcanzando millones de seguidores y posicionándose como una fuente confiable de noticias accesibles y de alto impacto.

Bajo el liderazgo de su fundador y propietario, Jose Zelaya, la organización ha invertido de manera constante en expansión digital, diversificación de plataformas y formatos innovadores de narración periodística. Durante más de 11 años, Zelaya ha trabajado en convertir la compañía en un ecosistema mediático preparado para la era de la información instantánea.

“Lo que comenzó como un experimento digital audaz hoy es una plataforma escalable con visión de largo plazo”, afirmó Zelaya. “NB NOW no es solo un nuevo nombre; representa nuestra siguiente fase de crecimiento e innovación”.

Reconocimiento y alianzas estratégicas

A lo largo de su crecimiento, la empresa ha desarrollado alianzas y colaboraciones con actores relevantes de la industria, incluyendo distribuciones a través de Business Wire, compañía de Berkshire Hathaway, así como relaciones con distintas marcas y empresas en Estados Unidos.

Además, NotiBomba fue seleccionada como uno de los 28 editores afroamericanos y latinos elegidos para participar en el Google News Initiative (GNI) Ad Transformation Lab, un programa diseñado para fortalecer a medios digitales independientes mediante innovación y optimización de modelos de ingresos.

El contenido de la plataforma también ha sido citado y utilizado como fuente en distintos medios, consolidando su reputación dentro del ecosistema informativo digital.

Qué cambia y qué se mantiene

Aunque el nombre y la identidad visual evolucionan, la misión editorial permanece intacta: ofrecer información rápida, precisa y con amplia distribución digital.

El despliegue del nuevo nombre NB NOW se realizará de forma gradual en el sitio web, redes sociales y demás plataformas multimedia. En las próximas semanas se anunciarán actualizaciones adicionales relacionadas con diseño, alianzas y nuevas iniciativas de expansión.

Con este movimiento, NB NOW se posiciona para continuar creciendo en el competitivo panorama de medios digitales, reforzando su identidad como una organización moderna, dinámica y preparada para liderar en la era de la información en tiempo real.