Nota que dejó esposo con Alzheimer conmueve en redes sociales

Un hombre diagnosticado con Alzheimer dejó escrita una breve nota en un papel adhesivo amarillo antes de que su memoria se deteriorara aún más. El mensaje, dirigido a su esposa, se ha viralizado en redes sociales. Además, ha conmovido a miles de personas por su carga emocional y su significado.

La historia refleja el impacto devastador de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a más de 7 millones de personas en Estados Unidos, según estimaciones recientes. Muchas familias aseguraron sentirse identificadas con las palabras del hombre. De hecho, vieron en ellas un recordatorio del amor que persiste incluso cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse.

El gesto ha sido interpretado como una muestra de previsión y cariño: una manera de dejar constancia de sus sentimientos antes de que el avance del Alzheimer limitara su capacidad de expresarlos. En medio del dolor que provoca la enfermedad, la nota se convirtió en un símbolo de conexión, memoria y la importancia de valorar cada momento compartido.