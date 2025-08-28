"Nos estamos preparando para lo peor": Diosdado Cabello sobre el desplazamiento de tropas de EEUU 

El gobierno de Maduro se encuentra en alerta por el cerco naval de EEUU, según confió uno de los hombres de confianza del gobierno venezolano, quien admitió que están listos “para lo peor” frente al creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El operativo, anunciado oficialmente por Estados Unidos como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico, ha incrementado la tensión a nivel regional, generando preocupación dentro y fuera de Venezuela.

Estados Unidos informó sobre el aumento de su presencia naval cerca de las costas venezolanas, apuntando a frenar el flujo de drogas y reforzar el control sobre rutas ilícitas en la región.

“Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). Nos preparamos para lo peor siempre”, dijo Diosdado Cabello.

La administración de Nicolás Maduro, por su parte, ha calificado la maniobra de amenaza directa y reafirmado que fortalecerá sus defensas, tanto en la frontera como en espacios marítimos estratégicos.

Reacciones internacionales y posibles consecuencias



El cerco naval no solo ha levantado voces de alerta en Venezuela, sino que varios países latinoamericanos y organizaciones internacionales han llamado al diálogo para evitar un conflicto mayor.

Analistas destacan que este incremento militar podría afectar la estabilidad en el Caribe, donde el narcotráfico en Venezuela continúa siendo un grave problema para toda la región.