Norsk Titanium completa las pruebas de un componente de tamaño completo con GA-ASI

PLATTSBURGH, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Norsk Titanium US Inc. (OSL: NTI, OTCQB: NORSF), líder mundial en impresión metálica en 3D a través de su tecnología Rapid Plasma Deposition® (RPD®), ha anunciado la finalización con éxito de las pruebas a nivel de componentes junto con General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).





Iniciado en 2021, el programa de pruebas explora la aplicación de la tecnología RPD® de Norsk Titanium en importantes aplicaciones estructurales para los productos de GA-ASI. Los resultados de las pruebas preliminares del componente del tren de aterrizaje seleccionado indican un rendimiento prometedor.

Esta prueba se llevó a cabo como parte de la expansión de Norsk Titanium en el sector de la defensa, por lo que Norsk Titanium US fabricó el componente de prueba utilizando su tecnología patentada de fabricación aditiva RPD®. Los equipos de expertos en fabricación aditiva e ingeniería estructural de GA-ASI realizaron inspecciones y pruebas de carga funcional, así como ensayos de materiales. Las pruebas se llevaron a cabo en apoyo de la misión de GA-ASI de permitir y acelerar la integración de las tecnologías de fabricación aditiva en las operaciones, procesos y productos de diseño y fabricación, maximizando al mismo tiempo los beneficios de Buy/Fly para GA-ASI y sus clientes.

“Nos gustaría agradecer a GA-ASI su apoyo a nuestra tecnología y a la industria de la fabricación aditiva en general”, comenta Nicholas Mayer, vicepresidente de la división comercial de Norsk Titanium. “Creemos que nuestra tecnología se presta a ser utilizada en aplicaciones GA-ASI que tradicionalmente requieren procesos de forjado que requieren mucho tiempo. Nuestro equipo está preparado para ayudar a GA-ASI durante el proceso de cualificación y el posterior desarrollo de sus aplicaciones de fabricación aditiva por deposición directa de energía (DED)”, concluye.

ACERCA DE NORSK TITANIUM

Norsk Titanium es líder mundial en impresión 3D de metales, innovando el futuro de la fabricación de metales al permitir un cambio de paradigma hacia un proceso de fabricación limpio y sostenible. Con su tecnología patentada Rapid Plasma Deposition® (RPD®) y su capacidad de producción de 700 toneladas, Norsk Titanium ofrece una impresión 3D rentable de piezas metálicas de valor añadido a un amplio mercado. La tecnología RPD® utiliza mucha menos materia prima, energía y tiempo que los métodos de conformación tradicionales, que requieren mucha energía, lo que ofrece a los clientes la oportunidad de gestionar mejor los costes de los insumos, la logística y el impacto medioambiental. Las piezas impresas con RPD® ya están implantadas en aviones comerciales, y Norsk Titanium ha ganado una tracción significativa con grandes clientes industriales y de defensa.

www.norsktitanium.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Lauren Quesada, Griffin Communications Group



Lauren@griffincg.com;+1 281-744-7938