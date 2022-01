Norma Torres presionará por la extradición de “nombrado en la corte de NY”

La congresista estadounidense Norma Torres informó que a partir de este lunes comenzará a presionar por la extradición del nombrado en la corte de Nueva York.

El tuit de la legisladora ha generado expectativa en Honduras. Se cree que Norma Torres se refería al aún presidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido mencionado en la corte por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

“Tonight I’m praying for the people in #Honduras. Mañana comenzamos a llamar por la extradición del nombrado en la corte de NY. Paciencia, la pesadilla ya mero termina”, cita el tuit.

Tonight I’m praying for the people in #Honduras. Mañana comenzamos a llamar por la extradición del nombrado en la corte de NY. Paciencia, la pesadilla ya mero termina. — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 24, 2022

Torres, es la única congresista estadounidense nacida en Centroamérica que ha confrontado directamente al gobierno Hernández.

Es importante mencionar que el mensaje de la legisladora sobre su intención de presionar por la extradición del nombrado en la corte se da en medio de conflictos políticos en Honduras.

Uno de los acontecimientos que ha trastocado la nación es la traición de 18 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) para conformar un Congreso Nacional controlado por el Partido Nacional.

Hasta la fecha en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene pendientes entre 14 a 16 capturas de extraditables, cuyos nombres se mantiene en el anonimato.

A pesar que la congresista no dio un nombre en específico, en los últimos juicios el nombre de Juan Orlando Hernández fue nombrado en distintas ocasiones.

En el 2019, Norma Torres cuestionó al gobierno de Donald Trump por hacer alianzas con un gobierno ligado al tráfico de drogas.

“Si el gobierno de Honduras está involucrado en el narcotráfico, ¿cómo puede ese gobierno ser considerado un aliado en la lucha contra el narcotráfico?”, citaba el posteo de la legisladora.

El tuit, luego que se revelara documentación de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EEUU) en contra de personalidades hondureñas; entre ellas Hernández, el presidente saliente.