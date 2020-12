Noname sale de las sombras para eliminar el caos de seguridad para API empresariales

Lightspeed, Insight Partners y Cyberstarts invierten 25 millones de USD para ayudar a las empresas a obtener visibilidad y control sobre las amenazas creadas por la explosión de las API





PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Noname Security, la compañía de seguridad para API empresariales, salió de las sombras hoy con una financiación de 25 millones de USD otorgada por Lightspeed, Insight Partners y Cyberstarts. Noname es la única plataforma de seguridad integral que les permite a las empresas ver y proteger las API administradas y no administradas expuestas por la organización, consumidas por la organización o utilizadas internamente, con lo que se eliminan los puntos ciegos de seguridad de API que existen en la mayoría de las empresas en la actualidad.

La transformación digital alienta a las empresas a aprovechar ampliamente las API para hacer crecer el negocio y promover la innovación. Sin embargo, muchas empresas tienen una estrategia de seguridad de API poco desarrollada, lo que crea una superficie de ataque importante. Gartner ha declarado que “para el 2022, los abusos de API pasarán de un vector de ataque poco frecuente al más frecuente, lo que provocará violaciones de datos en las aplicaciones web empresariales”.(*)

Noname proporciona una plataforma de seguridad sin agentes que les brinda a las empresas una visión completa de la actividad y las amenazas en su entorno. Sin problemas de implementación, Noname se integra a la infraestructura de TI existente y les ofrece a las empresas visibilidad, seguridad y control sobre cualquier API, ya sea dentro o fuera de las puertas de enlace API corporativas. Con Noname, las empresas pueden obtener los beneficios de productividad del uso de API sin sacrificar la seguridad.

“La seguridad de las aplicaciones tiene un gran punto ciego”, comentó Oz Golan, director ejecutivo y cofundador de Noname. “Una API con fugas en el sitio web de T-Mobile expuso los datos del cliente. La vulnerabilidad de la API del Servicio Postal de los EE. UU. expuso información personal de 60 millones de usuarios de su servicio en línea. El hecho de que no se puedan colocar agentes en cada servidor de aplicaciones y no pueda confiar en la arquitectura de red para canalizar todas las API a través de una única puerta de enlace significa que necesitamos un nuevo enfoque. Creamos Noname para darles a las empresas una visibilidad completa de todas las API en su entorno sin requerir un agente ni depender de las puertas de enlace de API. Podemos evitar que las API comprometan los activos corporativos, independientemente de que esas API sean administradas por TI o no”.

“La solución integral de Noname para la seguridad de las API da en el blanco. La amplitud y profundidad de los conocimientos proporcionados y la simplicidad de implementación es increíble”, manifestó Joseph Tso, un director de seguridad de la información (Chief Information Security Officer, CISO) bancario líder.

El equipo de Noname, fundada en 2020, con sede en Palo Alto, California, y con una oficina en Tel Aviv, está compuesto por los mejores talentos de ingeniería de Israel y los líderes experimentados en tecnología de Silicon Valley. El director ejecutivo y cofundador de Noname, Oz Golan, fue director de Ingeniería de NSO. Sirvió con el cofundador y director de tecnología Shay Levi en la selectiva Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyos ex alumnos también fundaron Check Point, Waze (adquirida por Google) y Palo Alto Networks.

Gili Raanan, fundador de Cyberstarts, fue el primero en asociarse con Noname, mientras que Guru Chahal, socio de Lightspeed Venture Partners, y Thomas Krane, director de Insight Partners, se unieron para cerrar la ronda de la Serie A.

“El crecimiento exponencial de las API presenta un riesgo que la mayoría de las empresas no están preparadas para manejar”, señaló Gili Raanan de Cyberstarts. “La fuerte visión de Oz y Shay, junto con su decisión de combinar el mejor talento de ingeniería israelí con los ejecutivos de ventas y marketing de Cylance, Armis y NSO, los preparó para el éxito”.

“Noname presenta una gran oportunidad para ayudar a las empresas a navegar por el territorio inexplorado de las API en su entorno”, afirmó Guru Chahal de Lightspeed Venture Partners. “Nos impresionó la forma en que el equipo realmente escuchó a sus clientes para brindarles lo que las empresas necesitan. A los clientes les gustó especialmente la implementación sin fricciones con un clic para la detección de API y detener el acceso no autorizado a sus aplicaciones”.

“Nuestra inversión en Noname representa el compromiso de Insight de asociarse con la próxima generación de empresas israelíes “scaleup” de software”, señaló Thomas Krane, director de Insight Partners. “La exclusiva plataforma de seguridad de API de Noname ofrece la tan esperada solución para la seguridad de las aplicaciones en tiempo de ejecución real y les permitirá a las empresas continuar con su transformación digital sin sacrificar la seguridad”. Estamos muy emocionados de asociarnos con Oz, Shay y el resto del equipo para ofrecer el producto Noname a la comunidad empresarial global”.

Para obtener más información sobre Noname, visite: www.nonamesecurity.com

(*) Gartner, API Security: What You Need to Do to Protect Your APIs, Mark O’Neill, Dionisio Zumerle, et al., 28 de agosto de 2019.

Acerca de Noname Security

Noname Security elimina los puntos ciegos de seguridad de API y protege a las empresas de la fuga de datos, los problemas de autorización, el abuso, el mal uso y la corrupción de datos sin agentes y sin modificaciones de red. Las empresas de Fortune 500 confían en la plataforma integral de seguridad de API de Noname para ver y proteger sus API. Noname es una empresa privada con sede en Palo Alto, California, y una oficina en Tel Aviv. www.nonamesecurity.com

Acerca de Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners es una firma de capital de riesgo de múltiples etapas que se enfoca en acelerar las innovaciones y las tendencias disruptivas en el sector empresarial, de consumo y de salud. En las últimas dos décadas, el equipo de Lightspeed ha respaldado a cientos de emprendedores y ha ayudado a crear más de 400 empresas en todo el mundo, incluidas Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix y GrubHub. Lightspeed y sus afiliadas actualmente administran 10 500 millones de USD en la plataforma global Lightspeed, con profesionales de inversión y asesores en Silicon Valley, Israel, India, China, el sudeste de Asia y Europa. www.lsvp.com

Acerca de Insight Partners

Insight Partners es una empresa global líder de capital privado y de riesgo que invierte en empresas “scaleup” de software y de tecnología de gran crecimiento que impulsan el cambio transformador en sus industrias. Fundada en 1995, Insight Partners ha invertido en más de 400 empresas a nivel mundial y ha recaudado a través de una serie de fondos más de 30 000 millones de USD en compromisos de capital. La misión de Insight es encontrar, financiar y trabajar de manera exitosa con ejecutivos visionarios, y proporcionarles experiencia de software interactiva y práctica para fomentar el éxito a largo plazo. Insight fomenta, entre toda su gente y su cartera, una cultura en torno a la creencia de que las empresas “scaleup” y el crecimiento crean oportunidades para todos. www.insightpartners.com

Acerca de Cyberstarts

Cyberstarts es una empresa de capital de riesgo centrada en la ciberseguridad que está respaldada por exitosos emprendedores de ciberseguridad. Cyberstarts es una plataforma líder para increíbles equipos de emprendedores que resuelven los próximos grandes puntos débiles en el mundo de la ciberseguridad. El fundador de Cyberstarts, Gili Raanan, fue el primer inversor en empresas centradas en la ciberseguridad como Armis, Adallom, Axis y Fireblocks. www.cyberstarts.com

