Nominan a Trump para el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para unir a Oriente Medio

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para unir a Medio Oriente.

La nominación del magnate fue confirmada por la cadena de noticias Fox News, que compartió la información en sus redes sociales como exclusiva.

No es la primera vez que Donald Trump ha sido nominado para el importante galardón por considerarlo un candidato elegible por su trabajo para evitar los conflictos armados.

La nominación del expresidente fue propuesta por la congresista republicana Claudia Tenney, quien destacó el esfuerzo de Trump por facilitar los primeros acuerdos de paz en Oriente Medio cuando estuvo en la presidencia.

Tenney destaca que Trump es uno de los pocos líderes mundiales que logró acuerdos de paz en casi 30 años.

Tanto la legisladora republicana como el diputado noruego creen que impulsar la paz en Oriente Medio es un esfuerzo que debe de ser reconocido.

Destacaron que Israel y Emiratos Árabes Unidos tenía décadas de “condiciones hostiles”. “Se trata de una región muy, muy importante en el mundo”.

En total, 21 estadounidenses han recibido este galardón, el expresidente Barack Obama fue el caso más reciente, en 2009.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb

— FOX News Radio (@foxnewsradio) September 9, 2020