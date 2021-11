Nombran a Priscilla Wallace Directora del Programa de Diversidad de Proveedores de Wells Fargo

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) anunció hoy el nombramiento de Priscilla Wallace como Directora de Supplier Diversity (Programa de Diversidad de Proveedores) de la compañía. Wallace se unió a Wells Fargo el mes pasado y reportará directamente a Barb Kubicki-Hicks, Directora de Procurement (Abastecimiento), e indirectamente a Kelley Cornish, Directora de Diverse Segments, Representation and Inclusion Program Management Office and Enterprise Initiatives (Oficina de Gestión de Programas de Segmentos Diversos, Representación e Inclusión e Iniciativas Empresariales).

En su nueva función, Wallace estará a cargo de un equipo de profesionales en materia de diversidad de proveedores para entablar relaciones dentro de las comunidades a las que Wells Fargo presta servicios a través del desarrollo, la inclusión y el uso de empresas propiedad de minorías, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ, veteranos, personas con discapacidad y pequeñas empresas certificadas. Wallace implementará un enfoque integrado con los sectores de suministro estratégico, abastecimiento y las líneas de negocio de la compañía a fin de generar mayores oportunidades para proveedores de segmentos diversos certificados.

“Priscilla se une a nosotros en un momento crucial y transformador para nuestra marca”, señaló Cornish. “Con su amplia experiencia, se centrará en desarrollar estrategias empresariales para garantizar que se represente una base de proveedores de segmentos diversos con el fin de promover la innovación y brindar una clara ventaja competitiva para nuestra empresa”.

Para su nuevo puesto, Wallace cuenta con más de dos décadas de experiencia en cadena de suministro y diversidad, equidad e inclusión. Se une a Wells Fargo proveniente de Foodbuy, Compass Group, donde fue Vicepresidenta de Supplier Diversity (Diversidad de Proveedores) desde 2016, y fue responsable de acelerar el crecimiento de los proveedores en toda la organización. Antes de unirse a Compass, Wallace fue Vicepresidenta de Corporate Development (Desarrollo Corporativo) y Directora Ejecutiva de Charlotte Minority Economic Development Initiative. Además, durante 13 años desempeñó funciones de liderazgo en cadena de suministro y diversidad en la Cruz Roja Americana.

Wallace ha recibido numerosos galardones durante su carrera. En 2020 y 2018 fue reconocida como una de las 25 principales mujeres en el poder en materia de diversidad por Diversity Plus, Inc. En 2018 y 2019, fue premiada en los Top 50 Omni Awards para empresas multiculturales. Se graduó de la Delta State University.

El programa de diversidad de proveedores de Wells Fargo es una parte clave del compromiso de la compañía con la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I, por sus siglas en inglés). Desde 2012, Wells Fargo ha destinado más de $10 mil millones a proveedores de segmentos diversos y está en camino a su octavo año consecutivo de destinar más de $1 mil millones a proveedores de segmentos diversos certificados. Durante el primer semestre de 2021, la compañía ha dedicado más del 13% del gasto total controlable a proveedores de segmentos diversos, lo cual supera el promedio de la industria de servicios financieros del 10%.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía líder de servicios financieros que tiene activos de aproximadamente $1.9 billones y que se enorgullece de prestar servicios a uno de cada tres hogares estadounidenses y a más del 10% de todas las pequeñas y medianas empresas en EE. UU., y es el proveedor líder de servicios bancarios del mercado intermedio en EE. UU. Brindamos un conjunto diversificado de productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor, a través de nuestros cuatro segmentos operativos sujetos a la presentación de informes: Consumer Banking and Lending (Banca y Préstamos para el Consumidor); Commercial Banking (Banca Comercial); Corporate and Investment Banking (Banca Corporativa y de Inversión) y Wealth and Investment Management (Administración de Patrimonio e Inversiones). En el año 2021, Wells Fargo ocupó el puesto número 37 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. En las comunidades a las que prestamos servicios, la compañía enfoca su impacto social en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo para todos mediante el apoyo de la vivienda a precio asequible, el crecimiento de las pequeñas empresas, el bienestar financiero y una economía baja en carbono. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener información adicional en wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

