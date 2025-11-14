"No se dejen quitar el amor por Venezuela", el mensaje de Maduro a la juventud venezolana 

La juventud en Venezuela ha sido reconocida por el presidente Nicolás Maduro como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el amor por la patria.

Durante recientes declaraciones, el mandatario venezolano aseguró que el papel de los jóvenes es esencial para afrontar los retos que vive la nación, subrayando la necesidad de consolidar un compromiso colectivo hacia el bienestar social y político del país.

Maduro ha manifestado en diferentes instancias que los logros del país están ligados al esfuerzo y la dedicación de las nuevas generaciones.

Resaltó el amor, la energía y la creatividad de la juventud venezolana como fuerzas motrices en el proceso de transformación nacional.

Según el presidente, el futuro del país dependerá de la capacidad de los jóvenes para asumir responsabilidades en diversos sectores, desde la economía hasta la innovación y la participación comunitaria.

Acciones y propuestas de la juventud venezolana

En los últimos meses, organizaciones juveniles han presentado proyectos enfocados en el emprendimiento, la educación y la inclusión, buscando aportar soluciones a los desafíos actuales.

Iniciativas como programas de formación técnica y el impulso a la economía digital muestran el interés de la juventud en ser protagonistas del desarrollo.

El gobierno ha reiterado la intención de respaldar estas propuestas, otorgando espacio a las nuevas voces dentro de la agenda nacional.