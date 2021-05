‘No, no se vayan’, el grito traumático de un pequeño al ser abandonado por sus padres

EEUU.- Las imágenes son desgarradoras, el trauma de un pequeño de 5 años abandonado por sus padres quedó plasmado en un video que circula en las redes sociales, reflejando la crisis migratoria que se vive en la región.

Medios nacionales e internacionales han hecho eco de lo ocurrido en el momento que el pequeño queda solo e indefenso mientras sus progenitores los abandonan.

‘No, no, no se vayan’, es el grito traumático del pequeño que se ahoga en su propio llanto de desesperación con la esperanza que sus padres regresen por él.

A pesar de su angustia, la pareja se aleja, mientras el pequeño continúa sus ruegos a las orillas del Río Bravo en Texas.

‘Noooo’, se escucha en la filmación, que ya ha recorrido el mundo y que alerta de la difícil situación que se vive diariamente en la zona fronteriza.

El abandono de menores por sus padres no es nuevo, desde hace varios meses se ha aumentado la cifra de niños encontrados a la intemperie en territorio estadounidense.

Según conocedores, la estrategia se deriva de lo complicado que es para los adultos de llegar a los Estados Unidos sin ser deportados a sus países de origen o ser devueltos a México.

La mayoría de los menores que son dejados en el desierto, en lugares solitarios para que los rescate la patrulla fronteriza cuentan con algún familiar en el país norteamericano que solicita al gobierno la custodia del pequeño.

Un gran número de familiares que exponen a los niños al peligro son personas que huyen de países como Honduras y Guatemala, argumentando los altos índices de pobreza, desempleo y corrupción de sus autoridades.

Hace unos meses cinco pequeñas, incluida una de 11 meses fueron encontradas en medio de la nada tras ser abandonadas por sus padres cuando huían de la patrulla fronteriza.

La madre de dos de las menores, una joven hondureña, confesó que dejó a sus pequeñas con la esperanza que fueron rescatadas para que en EEUU puedan tener un futuro mejor.

‘Con dolor en mi alma las dejé ahí, pero solo quería un futuro mejor para ellas, ya no quería que sufrieran tanto’, dijo Sandra Padilla al hablar del drama migratorio que vivió.

El caso de Padilla no es el único y se suma al del pequeño abandonado por sus padres cuya identidad hasta el momento es desconocida.

Autoridades detallaron que el pequeño ya está bajo resguardo migratorio tras ser encontrado por agentes donde sus padres lo dejaron abandonado.