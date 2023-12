“No me quiero morir”: cáncer de Shannen Doherty llegó a los huesos

La actriz Shannen Doherty confirmó que el cáncer de mama que sufre está en etapa cuatro y que ya le llegó a los huesos; lo que pone en peligro su vida.

Doherty ha sido bastante optimista al hablar de su enfermedad, la cual fue detectada en el 2015 cuando presentó algunos síntomas.

Desde que se confirmó que tenía cáncer, la actriz no ha dejado de luchar por su vida, y asegura que su objetivo es disfrutar cada momento.

A pesar que su diagnóstico de cáncer es devastador porque llegó a los huesos, ella asegura que aún le queda mucho por vivir, amor y crear.

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor… Simplemente no… no he terminado”, dijo tras dar la noticia que ha provocado tristeza en sus seguidores.

Doherty, reconocida por su papel de Brenda Walsh en la serie juvenil de los años 90 Beverly Hills 90210, indicó que su diagnóstico de cáncer la ha hecho recordar cuán es su propósito en la vida.

“Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer?’ y luego ‘¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en la etapa 4? Eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida”, manifestó.

La actriz hablará de su cáncer y cómo ha sobrellevado el hecho que llegó a los huesos por medio de un podcast estilo memoria: “Seamos claros con Shannen Doherty”; su estreno será el próximo 7 de diciembre en iHeartRadio.