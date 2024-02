“No me dijo que se quería ir”: Dani Alves sostiene que relación fue consensuada

El exjugador brasileño Dani Alves se defendió ante los tribunales españoles, asegurando que la joven supuestamente ultrajada en ningún momento le dijo que se quería ir.

Alves dio su testimonio de los hechos después de tres días de deliberaciones, tiempo en que los tribunales han escuchado a más de 20 testigos y visto elementos probatorios claves para determinar su culpabilidad e inocencia.

“No me dijo que se quería ir y no le impedí que saliera”, resaltó Alves al presentarse ante las autoridades españolas por el delito de agresión sexual en contra de una joven en un boliche en Barcelona.

La presunta víctima ofreció declaración el primer día, señalando que el exjugador la llevó hasta el baño y la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

El caso de Alves es complejo, ya que el exdeportista cambió su versión más de tres veces; poniendo en duda su testimonio; con el cual busca comprobar su inocencia.

Antes de decir que la joven nunca le dijo que se quería ir, negó que hubo intimidad con la denunciante para luego confirmar que sí hubo sexo, pero consensuado.

La policía de Barcelona asegura que tiene videos que confirmarían la versión de la joven, quien denunció a Alves un mes después de la presunta violación en los baños del boliche.

El testimonio final del exjugador señala que dos horas antes del acto sexual hubo coqueteos en la pista de baile. “Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir. Le avisé que yo iba primero al baño y me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente me di con ella en la puerta”, relató el brasileño.

Cientos de personas han apoyado al jugador, indicando que si la joven no quería ir al baño desde el principio no hubiera ido; destacando que todo fue premeditado y preparado.