La reciente negativa de Irán al plan de paz propuesto por Donald Trump ha encendido las tensiones en Oriente Medio.

Irán rechaza el plan de paz de Trump, argumentando que no es un acuerdo genuino. Además, sostiene que es una renuncia forzada y una “derrota” para la parte estadounidense.

La administración iraní, a través de su portavoz oficial, ha manifestado que el plan presentado por Trump en 2026 está lejos de ser una solución integral al conflicto en la región.

En palabras recogidas por medios internacionales, “no llames acuerdo a tu derrota”, fue la respuesta contundente de Irán.

El gobierno iraní considera que cualquier intento de imponer condiciones sin consensuar con todas las partes involucradas está condenado al fracaso. Especialmente, esto ocurre con los países directamente afectados.

Distintos actores internacionales han mostrado preocupación ante la postura de Estados Unidos y la respuesta de Irán.

No hay acuerdo

«No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado«, afirmó Teherán en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Organismos como la Unión Europea y la ONU han pedido diálogo y negociaciones multilaterales.

Analistas sostienen que la retirada estadounidense del acuerdo nuclear en años previos alimenta la desconfianza. Además, las nuevas propuestas unilaterales dificultan la estabilidad en la región.

A medida que la situación evoluciona, la comunidad internacional sigue de cerca las declaraciones de Irán y la respuesta que pueda dar Washington.

La búsqueda de un acuerdo nuclear actualizado y el respeto a la soberanía son reclamos centrales para Teherán.