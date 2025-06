"No hay pruebas" de que Irán se propusiera crear un arma nuclear, según OIEA 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que no hay pruebas oficiales que confirmen que Irán se propusiera a crear un arma nuclear, como lo ha asegurado el gobierno de Israel.

"No teníamos ninguna prueba de un esfuerzo sistemático para pasar a un arma nuclear", dijo el director de OIEA, Rafael Grossi, a más de cinco días que Israel atacó a Irán, argumentando que el país tenía avances sustanciales para la construcción de una bomba nuclear.

Al respecto, se enfatizó que cualquier acusación en contra del gobierno persa es una especulación. "Porque si hubo alguna actividad clandestina u oculta o fuera de alcance de nuestros inspectores, no podríamos saberlo".

Grossi dejó claro que su informe está fundamentado en lo que vieron sus agentes, reiterando que no hay pruebas para acusar a Irán de la fabricación de un arma nuclear.

"De seguro, no sería para mañana, tal vez tampoco una cuestión de años", razonó. "Yo me atrevería a ser quizás más serio al respecto. No creo que fuera cuestión de años, pero estas son especulaciones", afirmó.

Por su parte, Irán cuestionó que la OIEA reaccionara demasiado tarde al decir que no hay pruebas que confirme que están fabricando un arma nuclear.

"Señor Grossi, está admisión llega tarde. Escondió el hecho en su informe completamente parcializado, un reporte que fue mal utilizado por los países europeos y Estados Unidos (E3/Estados Unidos) para redactar una resolución con infundadas demandas de ‘no cumplimiento'", dijo el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.