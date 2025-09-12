"No habrá Estado palestino":  Netanyahu asegura que su plan es recuperar su territorio 

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este que Israel no permitirá la creación de un estado palestino bajo su liderazgo.

Además, anunció la expansión de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, reforzando su postura en medio del prolongado conflicto israelí-palestino.

Estas declaraciones de Netanyahu, dadas a conocer en una conferencia de prensa, surgen en un contexto de creciente presión internacional tras meses de enfrentamientos y tensión en la región.

“No se establecerá un Estado palestino. Este lugar es nuestro. Lo preservaremos: por nuestra herencia, por nuestra tierra y por nuestra seguridad”, dijo el primer ministro Netanyahu.

Según el mandatario, “Israel necesita mantener el control de seguridad total de todos los territorios al oeste del río Jordán”, lo que incluye las zonas reclamadas por los palestinos como parte de su futuro estado.



Repercusiones internacionales y respuesta palestina

La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar. Diversos países y organismos han expresado su preocupación por el anuncio.

Para los palestinos, la negativa de Netanyahu dificulta aún más la posible solución de dos estados, un reclamo histórico respaldado por resoluciones de la ONU.

El aumento de los asentamientos en Cisjordania ha sido criticado frecuentemente por la comunidad internacional, que considera que estas acciones socavan la viabilidad de un estado palestino soberano.

Líderes palestinos, por su parte, calificaron la decisión como una “nueva muestra de ocupación y desprecio por el derecho internacional”.