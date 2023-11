“No estoy bien de salud”: El papa no pudo leer su discurso en la Conferencia de rabinos

El papa Francisco ha generado preocupación luego que no pudiera leer su discurso en la Conferencia de rabinos por su mal estado de salud.

“No estoy bien de salud”, fueron las palabras del pontífice al confirmar que no estaba bien físicamente y que cedía su participación.

El tono de voz de la máxima autoridades de la Iglesia Católica era ronco y con notable cansancio por el resfriado.

Después que el papa no pudiera leer su discurso en la Conferencia de rabinos, el Vaticano detalló que se trataba de una gripe.

“Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que ustedes lo lleven”, dijo el papa a los rabinos.

Según el Vaticano, el papa continuará con sus actividades programadas para este lunes, las cuales incluyen numerosas audiencias.

En el discurso que entregó a los miembros de la Conferencia de rabinos destacó una vez más un llamado a la paz.

“Ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz”, destacó en su discurso.

Sus palabras se dan luego de pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

En los últimos años, la salud del papa se ha visto deteriorada. No es la primera vez que sufre un resfriado u otro padecimiento.