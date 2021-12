No bañarse diariamente, la moda que ha ganado adeptos en el mundo

“Cleansing reduction”, no bañarse diariamente, es la moda que está ganando adeptos en el mundo tras ser promovida por personalidades famosas.

Desde que actores como Jennifer Aniston, Brad Pitt, Ashton Kutcher y otros han aceptado abiertamente que no se duchan diariamente; la idea va abriéndose camino.

“No lavo todo mi cuerpo cada día“, dijo Mila Kunis sobre su deseo de proteger el medio ambiente, impulsando el ahorro del agua.

Las declaraciones han generado una ola de comentarios que demuestran que la moda va ganando adeptos en distintas partes del mundo.

Limpiar diariamente las zonas corporales que lo requerían es la medida de aseo que ecologistas estadounidenses han promovido.

Pero la moda no solo queda en la decisión de no bañarse, el uso de champú, jabones, desodorantes y otros también forman parte del movimiento ecológico.

Al parecer “Cleansing reduction” llegó para quedarse y ganar terreno en un mundo con graves problemas climáticos.

Médicos han calificado la medida de no bañarse diariamente como saludable para la piel.

“Las bacterias ayudan a que las células de la epidermis se comporten como antibióticos naturales… Esto hace que las bacterias malas se eliminen solas”, citan expertos.

Asimismo, señalan que el jabón solo es necesario en ciertas partes del cuerpo, como los pies y las axilas.

Sobre los malos olores por no ducharse diariamente se informó que todo es un mito si se hace la limpieza adecuada.

Otro movimiento ecológico que ha tomado fuerza es no tener hijos para salvar el planeta.

“La sociedad no está acostumbrada a que una mujer decida sobre su cuerpo… El cuerpo es propiedad privada, y la decisión de tener hijos o no es de cada una”, dijo una joven determinada a no dejar generación.