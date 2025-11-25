NIQ se unió al programa de socios de marketing de TikTok y obtuvo el distintivo Media Mix Modeling del programa

El reconocimiento resalta el liderazgo de NIQ para brindar análisis avanzados y medición completa de resultados en todo el recorrido del consumidor en TikTok





NUEVO YORK--(BUSINESS WIRE)--NIQ, líder mundial en inteligencia de consumo, obtuvo el distintivo Media Mix Modeling (modelado de mezcla de medios [MMM]) que TikTok lanzó hace poco y es un área central dentro del programa de socios de marketing de TikTok. Este programa está integrado por socios externos cuidadosamente seleccionados en diferentes categorías y especialidades que cumplen los estrictos estándares de calidad y experiencia de TikTok. La obtención del distintivo indica un nivel avanzado de la competencia analítica de medios, lo que garantiza mediciones de MMM de vanguardia para los profesionales del marketing en todo el mundo.

Como socio de marketing con el distintivo MMM, NIQ puede ayudar a los publicistas a medir el impacto completo de sus campañas de marketing en TikTok y TikTok Shop, lo que les permite optimizar las estrategias con información basada en datos que van más allá de la atribución del último clic.

Como parte del programa de socios de marketing, la nueva API de generación de informes de TikTok está integrada en NIQ, es decir, proporciona a NIQ datos automatizados de TikTok que eliminan procesos manuales propensos a errores, aceleran las capacidades de generación de informes de NIQ y respaldan la capacitación continua del modelo de medición y la dirección para optimizar las campañas de NIQ. A medida que el volumen y la frecuencia de las marcas y agencias que hacen publicidad en TikTok crecen, la API de TikTok permitirá a NIQ integrar más datos de campaña de TikTok en los modelados de mezclas de marketing de NIQ, lo que brindará información y datos sobre el rendimiento para que los publicistas puedan perfeccionar la forma de combinar inversiones en medios.

“Estamos encantados de ampliar nuestra larga relación con TikTok gracias a la obtención del distintivo MMM de socio de marketing; esto supone una nueva validación de las estrictas capacidades de medición de NIQ”, señaló Jason Tate, director general de Eficacia Marketing de NIQ. “Nuestras soluciones sofisticadas de medición permiten a los publicistas ir más allá de la atribución del último clic para comprender el verdadero impacto de sus campañas de marketing en TikTok. Esto es especialmente valioso en TikTok, donde las personas descubren productos mediante el esparcimiento, no solo haciendo clic en anuncios”.

Publicistas de todo el mundo pueden utilizar los modelados de mezclas de marketing de NIQ para medir el impacto de las campañas en TikTok.

“TikTok refuerza continuamente sus capacidades de medición para ofrecer información más útil para las campañas en TikTok”, señaló Lorry Destainville, responsable global de Alianzas de Productos de TikTok. “Los clientes buscan cada vez más comprender el papel más amplio que desempeña TikTok en su eficaz mezcla de marketing. Al trabajar con uno de nuestros socios de marketing verificados, los publicistas podrán comprender mejor la eficacia mediática de TikTok en relación con su mezcla de medios y aprovechar esos conocimientos para obtener mejores resultados empresariales”.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo, que brinda la comprensión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance global abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión integral del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores —con productos de análisis avanzados a través de plataformas de última generación—, NIQ ofrece la plataforma Full View™.

Para obtener más información, visite niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

NIQ-GENERAL

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa:



media.relations@niq.com