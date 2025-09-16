NIQ se une a la red Decentriq para permitir el uso compartido de datos de forma segura a los profesionales del marketing y las agencias de toda Europa

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, una empresa líder en inteligencia de consumo, inicia una relación estratégica con Decentriq para permitir la colaboración en materia de datos para los medios de comunicación de toda Europa. Gracias a esta relación, la información de calidad sobre los consumidores de NIQ, incluyendo los datos de compras digitales, estará disponible por primera vez en las soluciones privadas de Decentriq, lo que permitirá a los anunciantes y agencias utilizar los datos para la elaboración de perfiles de público y la medición de circuito cerrado.





Más allá de la información sobre los compradores

NIQ está ampliando sus servicios al ecosistema de datos y medios de comunicación mediante soluciones privadas que preservan la confidencialidad, lo que ofrece nuevas oportunidades a las agencias de marketing y publicidad para mejorar sus conocimientos sobre datos propios, diseñar estrategias de comunicación dirigidas al público y medir los resultados de ventas.

Como explica Pierre Cholet, director de atención al cliente de Decentriq, «NIQ es desde hace tiempo una empresa de confianza en lo que respecta al análisis del comportamiento de consumo de los usuarios. Ahora, al integrar sus datos en la solución privada de Decentriq, los anunciantes y las agencias pueden aprovechar esta valiosa información sobre el público de forma segura y confidencial. Esto ayudará a los anunciantes y a las agencias a obtener información valiosa de una de las bases de datos de consumidores más fiables de Europa».

Datos de compras digitales de NIQ

El primer conjunto de datos de NIQ disponible a través de la solución privada de Decentriq serán los datos de compras digitales de NIQ, un panel de marketing que cumple con el RGPD y que recopila datos de compras a través de recibos electrónicos de minoristas, mercados y plataformas de comercio electrónico. Gracias a esta colaboración, los clientes de Decentriq tendrán acceso a una de las perspectivas más completas e independientes del comportamiento de compra digital en todas las categorías, lo que les servirá de guía para tomar decisiones de comunicación.

«Nos complace ampliar nuestra presencia en el ecosistema mediático europeo a través de una colaboración estratégica con Decentriq, que comparte nuestro interés por la seguridad y la transparencia, al tiempo que ofrece información única a los profesionales del marketing y los compradores de medios. Juntos, ofrecemos a los anunciantes, agencias y propietarios de medios nuevas formas de colaborar y mejorar la eficacia de sus campañas de marketing», afirmó Maureen Stapleton, directora comercial de NIQ Media de Europa. «En NIQ Media, nos centramos en ofrecer una perspectiva completa de los consumidores a los clientes de los medios de comunicación al ofrecer información más inteligente sobre nuevos mercados y sectores verticales. Estamos creando soluciones que se adaptan a escala internacional sin perder de vista la realidad local, y consideramos que nuestra relación con Decentriq es una forma excelente de satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes europeos».

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la información más completa sobre el comportamiento de consumo y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance internacional abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto de consumo global. Con una mirada integral al comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores, proporcionada mediante análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

