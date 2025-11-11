NIQ se presentará en la Conferencia de J.P. Morgan sobre lo Último en Servicios para Inversores de 2025

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ) (la “Compañía” o "NIQ"), empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, anunció hoy que Jim Peck, presidente y director ejecutivo, participará en una charla informal en la Conferencia de J.P. Morgan sobre lo Último en Servicios para Inversores (J.P. Morgan Ultimate Services Investor Conference) el martes 18 de noviembre de 2025 a las 10:20 a. m. (hora del este). La presentación se transmitirá en directo por Internet en el sitio web de relaciones con los inversores de NIQ en https://investors.nielseniq.com. También habrá una repetición disponible en el sitio web de la Compañía tras la finalización de la presentación.





Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ (NIQ) es la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, que ofrece la comprensión más completa del comportamiento de compra del consumidor y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance global abarca más de 90 países que cubren aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una lectura holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

Fuente: Nielsen Consumer LLC

NIQ-IR

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los inversores: investor.relations@niq.com

Contacto con los medios: media.relations@niq.com