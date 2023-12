NIQ presenta NIQ Labs para impulsar la innovación y fomentar el talento líder en el sector

Troy Treangen, director de producto, dirigirá NIQ Labs, pionera en innovación en el sector de los bienes de consumo.

NIQ impulsa la innovación con el lanzamiento de “NIQ Ask Arthur” mediante GenAI en 2024

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–NIQ, la empresa líder mundial en soluciones de datos y análisis, se complace en anunciar la creación de NIQ Labs, una iniciativa innovadora destinada a aprovechar el poder colectivo del talento y las capacidades de primer nivel adquiridos a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. Posicionado como un centro de innovación dentro del compromiso de NIQ para impulsar el crecimiento sostenible a través de inversiones que mejoren el rendimiento, NIQ Labs está preparado para ser pionero en el futuro de productos y soluciones inventivas destinadas a abordar los retos de la industria. En los últimos dos años, NIQ ha invertido más de mil millones de dólares en inversiones operativas para nuevos datos y capacidades con el fin de construir una visión completa Full View™ del comportamiento de compra de los consumidores para resolver los problemas de los clientes y revelar vías de crecimiento. Junto con las inversiones, NIQ Labs aprovecha una amplia gama de activos de datos, empleando herramientas intuitivas de inteligencia empresarial que ofrecen una visión detallada del mercado y análisis predictivos realizados mediante IA generativa (GenAI) y ciencia de datos autorizada.





Con la introducción de NIQ Labs, la empresa se enorgullece de anunciar la primera nueva herramienta, “NIQ Ask Arthur”, una herramienta transformadora basada en GenAI que se integrará en la plataforma Discover. Esta revolucionaria solución ofrece a los usuarios una búsqueda global asistida por la IA y las recomendaciones personalizadas en función de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los análisis permanentes. NIQ Ask Arthur simplifica la interpretación de datos complejos y facilita la toma de decisiones informadas. Gracias a sus capacidades de IA conversacional, permite llevar a cabo investigaciones más profundas, orientar a los usuarios a través de vastos conjuntos de datos y proporcionar información que sea práctica. “NIQ Ask Arthur” cambia las reglas del juego, reconfigura la toma de decisiones a partir de los datos y ejemplifica el compromiso de NIQ de ofrecer soluciones analíticas de vanguardia, impulsando a las empresas hacia el éxito en el dinámico panorama actual. A través de la creación de NIQ Labs, “NIQ Ask Arthur” garantiza la seguridad de los datos y aprovecha los mejores modelos y herramientas disponibles en este panorama tecnológico emergente que evoluciona rápidamente.

“La presentación de ‘NIQ Ask Arthur’ marca un hito estimulante para NIQ Labs y la plataforma Discover. Esta herramienta de vanguardia desarrollada por GenAI revoluciona la innovación y la exploración de datos, ya que ofrece a los usuarios una búsqueda global dirigida por la IA y una serie de recomendaciones personalizadas que redefinen la forma en que se aprovechan los conocimientos”, afirmó Troy Treangen, director de producto de NIQ. Asimismo, agregó: “‘NIQ Ask Arthur’ representa un salto adelante en nuestro compromiso de ofrecer soluciones analíticas de primer nivel, simplificando los datos complejos y empoderando a los responsables de la toma de decisiones con información procesable. Es más que una herramienta: es un cambio de juego que da forma al futuro de la toma de decisiones a partir de los datos y ejemplifica la dedicación de NIQ con la innovación en el dinámico entorno empresarial actual”.

La génesis de NIQ Labs radica en reconocer que dentro de cada adquisición, existe una riqueza de recursos especializados y técnicos. Para aprovechar las capacidades de los socios de NIQ y maximizar el valor para el cliente, NIQ Labs reunirá a un impresionante grupo de aproximadamente 400 ingenieros, científicos de datos y técnicos que poseen conjuntos de habilidades especializadas excepcionales. Este talentoso equipo trabajará como motor de innovación de NIQ, con el objetivo de resolver los retos internos, de la industria y de los clientes a través de soluciones tecnológicas de vanguardia. Trabajarán junto a unos 3.000 ingenieros y unos 700 científicos de datos que trabajan en las operaciones empresariales más amplias de NIQ.

“NIQ Labs, una empresa impulsada por un espíritu ágil y emprendedor, tiene como objetivo aprovechar la IA y las tecnologías emergentes”, señaló Jim Peck, CEO de NIQ. Peck agregó: “Nuestro objetivo principal es fomentar la innovación escalable dentro del ecosistema NIQ. Parte integral de esta misión es el compromiso con la gobernanza de los datos. Al priorizar la integridad y la seguridad de los datos, garantizamos una base fiable para la utilización de la IA, lo que promete una innovación sin precedentes en el sector. Nuestro enfoque personalizado les permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, garantizar la coherencia de los datos y salvaguardar los intereses de las partes interesadas. Con las soluciones de NIQ, las empresas reducen las incoherencias, minimizan los errores y aumentan el valor de los datos. Estamos comprometidos con los procesos transparentes y la coordinación rentable, lo que les permite prosperar en un mundo impulsado por los datos, que fomenta la innovación y el crecimiento”.

El equipo directivo de NIQ Labs, encabezado por Troy Treangen, se ve reforzado por la experiencia de Xavier Facon, Mark Flynn, John Forese, Ludovic Gallen, cofundador de Data Impact, Dana James, Dennis Madura y Edouard Nattee, fundador y consejero delegado de Foxintelligence. Su amplio y diverso conjunto de competencias es el motor que impulsa a NIQ Labs hacia una era de logros revolucionarios. Este equipo dinámico se compromete a adoptar un enfoque de consultoría innovador, que fija sus esfuerzos en torno a cinco pilares fundamentales:

Inteligencia Artificial Generativa (GenAI): El pilar GenAI está centrado estratégicamente en el despliegue de tecnologías generadas por IA dentro del ecosistema NIQ con el apoyo de unos 700 científicos de datos. Sobre la base del amplio dominio de dos décadas de NIQ en IA y aprendizaje automático, la introducción de GenAI marcará el comienzo de las nuevas tecnologías que estén destinadas a potenciar las capacidades de uso directo para impulsar el éxito del cliente. Para responder a la búsqueda de los clientes por obtener una asistencia que sea inteligente y esté orientada al contexto a la hora de navegar por entornos empresariales de gran complejidad, el pilar GenAI de NIQ está preparado para proporcionar soluciones esenciales que los guíen hacia estrategias procesables para obtener el éxito.

Comercio electrónico global: NIQ Labs es pionera en la adopción de un enfoque revolucionario en la medición del comercio electrónico global y el análisis de los compradores. El equipo pretende redefinir las metodologías de medición, con un enfoque en el desarrollo de aplicaciones avanzadas de consumo para iOS y Android. Estas aplicaciones van más allá de la mera recopilación de datos y se adentran en un intrincado procesamiento y un análisis en profundidad para establecer estándares industriales sin precedentes.

NIQ Labs es pionera en la adopción de un enfoque revolucionario en la medición del comercio electrónico global y el análisis de los compradores. El equipo pretende redefinir las metodologías de medición, con un enfoque en el desarrollo de aplicaciones avanzadas de consumo para iOS y Android. Estas aplicaciones van más allá de la mera recopilación de datos y se adentran en un intrincado procesamiento y un análisis en profundidad para establecer estándares industriales sin precedentes. Características del producto : En NIQ Labs, el pilar de codificación de productos está dirigido por un experto que aprovecha su amplia experiencia para impulsar la innovación. Este liderazgo desempeña un papel fundamental en el aprovechamiento de los “conocimientos del producto” que son una piedra angular que unifica la visión patentada de NIQ de la medición omnicanal y la activación de productos rastreados, lo que asegura un crecimiento continuo.

Medios de venta minorista y venta minorista en línea : La iniciativa visionaria de NIQ Labs combina tecnología avanzada y conocimientos estratégicos para redefinir el panorama del comercio al por menor. Este liderazgo garantiza un compromiso inigualable con el consumidor y ofrece a las marcas formas innovadoras de conectar con su público. La iniciativa Retail Media promete establecer nuevos estándares en publicidad mediante el empleo de estrategias con datos para lograr una visibilidad de marca que sea impactante y que tenga resultados centrados en el cliente.

Conocimientos predictivos: NIQ Labs está mejorando sus soluciones y sus análisis mediante la integración de capacidades de IA en el marco de una orientación estratégica. Esta iniciativa tiene como objetivo aprovechar GenAI para transformar las encuestas de los consumidores, introducir análisis pioneros y utilizar la inteligencia de vastos repositorios de datos, lo que posiciona a NIQ a la vanguardia de la innovación y la eficiencia en conocimientos predictivos.

A través de la utilización innovadora de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), NIQ permite que los clientes de los sectores minorista y de fabricación de más de 90 países tengan un impacto en más de 1,4 millones de tiendas y manejen miles de millones de registros para obtener información que sea procesable. La agilidad de la empresa y sus rápidas estrategias de despliegue han facilitado un notable avance tecnológico. El año pasado, la plataforma Discover de NIQ experimentó un crecimiento extraordinario: pasó de 2.500 usuarios en enero de 2023 a la impresionante cifra de 40.000 en 71 países en la actualidad, lo que demuestra la enorme escala de la expansión tecnológica de NIQ. Esta capacidad para desplegar rápidamente la tecnología, mejorar la participación de los usuarios y establecer una presencia global subraya la agilidad y la innovación sin precedentes de NIQ en la industria tecnológica. Estos avances facilitan una visión acelerada de diversos sectores, canales y productos, lo que permite obtener información a una escala sin precedentes para ofrecer el servicio Full View™.

Para obtener más información sobre NIQ Labs y su trabajo revolucionario, por favor visite NIQ’s AI Hub.

Acerca de NIQ

NIQ es la empresa líder mundial en inteligencia de consumo, que ofrece la comprensión más completa del comportamiento de compra que tienen los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. En 2023, NIQ se fusionó con GfK y se unieron los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Con una lectura holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece Full View™.

NIQ, es una empresa de la cartera de Advent International con operaciones en más de 100 países, que abarca más del 90 % de la población del mundo. Para obtener más información visite NIQ.com. Para obtener más información, visite NIQ.com.

