NIQ obtiene la certificación como socio de Google Meridian

Una certificación que refuerza la posición de NIQ como líder mundial en la medición de resultados en medios de comunicación.





CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, empresa líder en inteligencia de consumo, se enorgullece de anunciar su certificación como socio de Google Meridian. Este logro le permite utilizar los modelos de marketing mixto de código abierto de Google para medir el impacto del marketing para los anunciantes, además de subrayar el compromiso de NIQ de ofrecer soluciones de medición de resultados transparentes y prácticas que ayuden a los anunciantes a evaluar y optimizar sus inversiones en marketing en todo el mundo.

Meridian es un modelo de marketing mixto (MMM) de código abierto de Google, diseñado para ayudar a las empresas a medir la eficacia del marketing y optimizar los presupuestos publicitarios en diversos canales de medios. Al unirse a un selecto grupo de socios certificados, NIQ colabora con Google para mejorar los estándares de medición de resultados e introducir innovaciones que complementan la solución MMM patentada de NIQ, lo que contribuye a que los profesionales del marketing de todo el mundo tengan un mayor acceso a mediciones de alta calidad.

Entre las últimas innovaciones de Meridian se incluyen la mejora de la medición de búsquedas, que tiene en cuenta el volumen de búsquedas orgánicas, y la mejora de la medición del alcance y la frecuencia de los videos. En conjunto, estas innovaciones hacen que la medición del impacto de los medios sea más completa, lo que ayuda a los anunciantes a optimizar sus inversiones futuras para maximizar los resultados en el mundo real.

“Esta certificación supone un hito importante en nuestra misión de dotar a los anunciantes y propietarios de medios de comunicación de las mejores herramientas para medir su impacto de forma más rápida, profunda y eficiente”, declaró Jason Tate, director general de Eficacia de Marketing de NIQ. “Al combinar la innovación en la medición de la eficacia del marketing de código abierto con la experiencia propia de NIQ, ofrecemos soluciones MMM transparentes, escalables y precisas en los mercados globales”.

Como socio certificado por Meridian, NIQ aporta una profunda experiencia en MMM al marco de código abierto de la plataforma, y esto ayuda a los clientes a ampliar el alcance de sus investigaciones sobre la eficacia del marketing y complementa la sólida suite de soluciones basadas en resultados de NIQ. Esto garantiza que los profesionales del marketing dispongan de opciones de medición probadas y flexibles para satisfacer sus necesidades específicas, independientemente del sector, el mercado o la estrategia.

Acerca de NIQ:

NIQ es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Nuestro alcance mundial abarca más de 90 países, lo que supone aproximadamente el 85% de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto de consumo global. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre los consumidores, proporcionada mediante análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece Full View™. Para obtener más información, visite www.niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

NIQ-GENERAL

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación: media.relations@niq.com