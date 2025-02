NIQ impulsa a sus clientes con soluciones de análisis estratégico e información.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia de consumo, ha anunciado el lanzamiento de su nueva área Strategic Analytics & Insights. Este nuevo grupo de trabajo integra Advanced Analytics Consulting, Consumer & Marketing Insights y BASES, combinando la solidez de los amplios conjuntos de datos de NIQ para ayudar a los clientes a simplificar y acelerar la toma de decisiones. Con ello, NIQ refuerza su compromiso de ofrecer alto valor añadido a las empresas a través de su profundo conocimiento del consumidor y sus avanzados estudios de mercado, proporcionando una visión integral (The Full View™).





Strategic Analytics & Insights se enfocará en desarrollar hojas de ruta estratégicas y accionables para el crecimiento, centradas en cuatro áreas clave:

Comportamiento e información del consumidor: convertir la comprensión del consumidor en estrategias de crecimiento efectivas.

convertir la comprensión del consumidor en estrategias de crecimiento efectivas. Innovación impulsada por BASES: desarrollar innovaciones que impulsen el negocio, desde la concepción de la idea hasta su activación.

desarrollar innovaciones que impulsen el negocio, desde la concepción de la idea hasta su activación. Marca y medios: fortalecer la conexión con los consumidores y gestionar la marca con precisión.

fortalecer la conexión con los consumidores y gestionar la marca con precisión. Análisis y activación: transformar estrategias en decisiones de negocio más inteligentes para lograr la excelencia operativa.

Al frente de Strategic Analytics & Insights estará Ramón Melgarejo, experto en NIQ y en el mercado, reconocido por su enfoque centrado en el cliente y su visión estratégica. A lo largo de su trayectoria, ha liderado iniciativas clave en innovación basada en el conocimiento del consumidor, destacando el papel crucial de los datos en un entorno de mercado en constante evolución. Su profundo entendimiento del pensamiento y comportamiento del consumidor, junto con su experiencia en ciencia conductual predictiva, lo posicionan como el líder ideal para esta nueva organización.

"No podríamos estar más entusiasmados con el lanzamiento de Strategic Analytics & Insights, un reflejo de nuestro compromiso con la visión integral del consumidor (The Full View™)", afirma Ramón Melgarejo, presidente de Strategic Analytics & Insights en NIQ. "Nuestra misión en NIQ es descubrir qué quieren las personas y por qué. Lo logramos combinando nuestra experiencia en gestión del crecimiento, estrategia de marca, insights del consumidor, activación e innovación. Al reunir estas capacidades, empoderamos a las empresas para tomar decisiones más inteligentes, enfrentar la complejidad y dar su próximo gran paso con confianza. Este movimiento no solo aporta mayor valor a nuestros clientes, sino que también marca un momento crucial en nuestro camino hacia un futuro dinámico y emocionante."

Sobre el lanzamiento de Strategic Analytics & Insights, Jeremy Benhammou, director global de AB InBev, destaca: "Consideramos a NIQ nuestro socio de referencia para las pruebas de packaging, ya que nos ofrece información más precisa, resultados consistentes y KPI bien definidos. Su apoyo supera al de cualquier otro socio con el que hemos trabajado. Nuestros equipos de análisis han validado de forma independiente la precisión y estabilidad de los resultados de las pruebas de embalaje de NIQ, estableciéndolos como el principal estándar en la industria."

Más allá de la simple cooperación, NIQ Strategic Analytics & Insights actúa como una extensión del equipo del cliente, desde la fase de ideación hasta la implementación y más allá. Gracias a su acceso exclusivo a conjuntos de datos, metodologías de primer nivel y un equipo de expertos locales y globales, NIQ ayuda a las empresas a navegar entornos competitivos complejos con confianza. Al aprovechar esta experiencia, las compañías reciben soluciones y conocimientos personalizados que abordan sus desafíos específicos.

El enfoque holístico de NIQ permite a los tomadores de decisión innovar más rápido, ejecutar con mayor eficiencia y generar conexiones más significativas que nunca.

Para más información, haz clic aquí. ¡Descubre tu próximo gran paso con nuestros completos insights de inteligencia del consumidor!

Acerca de NIQ

NIQ es la empresa líder mundial en inteligencia de consumo, que ofrece la comprensión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. En 2023, NIQ se fusionó con GfK, uniendo a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Nuestro alcance global se extiende a más de 90 países, cubriendo aproximadamente el 85% de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una lectura holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece The Full View™.

Para más información, visita www.niq.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios:

Sweta Patra



sweta.patra@nielseniq.com