NIQ anuncia una colaboración global de datos con The Trade Desk para mejorar la segmentación de audiencias

The Trade Desk es la primera plataforma tecnológica global que integra audiencias nuevas en el mercado





LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, empresa líder en inteligencia del consumidor, anunció hoy una colaboración global estratégica con The Trade Desk, líder global en tecnología publicitaria. La colaboración integrará la inteligencia de consumo de NIQ y sus conocimientos globales sobre comportamientos de compra en la plataforma de The Trade Desk, que ayudará a los profesionales del marketing a planificar y activar campañas publicitarias con mayor precisión.

Con estas nuevas audiencias, ahora disponibles en la plataforma de compra de medios de The Trade Desk, los anunciantes podrán llegar a sus audiencias deseadas en mercados globales, con eficacia y precisión. "Nuestra colaboración con The Trade Desk representa un importante avance en nuestra misión de brindar información procesable en toda la industria de la publicidad, a escala global", expresó Joshua Pisano, director global de Producto, Medios de NIQ. "Al integrar las audiencias avanzadas de NIQ en el mercado de datos líder de The Trade Desk, estamos empoderando a los anunciantes con nuevos activos de datos que proporcionan una orientación publicitaria más eficaz e impulsan un mejor rendimiento de marketing en todos los mercados globales”.

Aspectos destacados:

Nuevas audiencias basadas en el comprador: los anunciantes ahora podrán acceder a audiencias derivadas de la mayor colección del mundo de datos de compras omnicanal, así como a audiencias basadas en datos de compras digitales y audiencias avanzadas de MRI-Simmons, el proveedor líder de planificación de medios e información en los Estados Unidos. Las nuevas audiencias basadas en el comprador de NIQ se lanzarán bajo la marca Consumer Canvas™, una nueva empresa de NIQ y MRI-Simmons creada para permitir soluciones basadas en audiencias para anunciantes, agencias y marcas.

los anunciantes ahora podrán acceder a audiencias derivadas de la mayor colección del mundo de datos de compras omnicanal, así como a audiencias basadas en datos de compras digitales y audiencias avanzadas de MRI-Simmons, el proveedor líder de planificación de medios e información en los Estados Unidos. Nuevas funciones de orientación geográfica: los anunciantes podrán llegar con mayor precisión a su público en función de su ubicación, lo que les ayudará a dirigirse a las zonas con mayor potencial de crecimiento de ventas. Los nuevos segmentos de segmentación geográfica se basan en una combinación patentada de datos de consumidores, minoristas y mercados. The Trade Desk será la primera plataforma tecnológica global en integrar estos segmentos de segmentación geográfica de NIQ, que se lanzará con audiencias en Europa Occidental, seguida de Norteamérica en el segundo trimestre y mercados adicionales durante el resto de 2025.

"Los anunciantes se focalizan cada vez más en aplicar datos y toma de decisiones a sus estrategias de compra de medios", afirma Jay Goebel, vicepresidente de Data Partnerships de The Trade Desk. "Nuestra colaboración con NIQ aporta datos avanzados de comercio minorista y capacidades de segmentación geográfica a nuestra plataforma, capacitando a las marcas para tomar decisiones más informadas y basadas en datos".

Para más información acerca de esta colaboración, escriba a info@consumercanvas.net.

Acerca de The Trade Desk:

The Trade Desk™ es una empresa tecnológica que capacita a los compradores de publicidad. A través de su plataforma de autoservicio basada en la nube, los compradores de publicidad pueden crear, gestionar y optimizar campañas de publicidad digital en todos los formatos y dispositivos publicitarios. Las integraciones con los principales socios de datos, inventarios y editores garantizan el máximo alcance y capacidad de toma de decisiones y las API empresariales permiten el desarrollo personalizado sobre la plataforma. Con sede en Ventura (California), The Trade Desk tiene oficinas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para más información, visite thetradedesk.com.

Acerca de NIQ:

NIQ, empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, proporciona la comprensión más completa del comportamiento de compra y revela nuevas vías para el crecimiento. NIQ se fusionó con GfK en 2023 en una operación que reunió a los dos líderes de la industria con un alcance global sin precedentes. Nuestro alcance global se extiende a más de 90 países y abarca aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa: Full View™.

