Nippon Steel Corporation (NSC) adquirirá U. S. Steel para avanzar juntos como el “Mejor fabricante de acero con capacidades líderes a nivel mundial”

NSC adquirirá U.S. Steel por 55 dólares por acción en una operación totalmente en efectivo que representa una prima del 40 % y proporciona un valor cierto e inmediato a los accionistas de U.S. Steel

Une a dos empresas con una larga trayectoria en el suministro de productos y servicios excelentes y la contribución al desarrollo de la sociedad

Combina tecnologías y capacidades de fabricación líderes en el mundo para brindar mejores servicios a los clientes de Estados Unidos y de todo el mundo

Refuerza una industria siderúrgica diversificada y competitiva en Estados Unidos en beneficio de los clientes, mediante la colaboración en materia de inversiones entre dos innovadores mundiales del acero

NSC respetará todos los convenios colectivos con el sindicato United Steelworkers Union como parte del compromiso de mantener relaciones sólidas con las partes interesadas

Impulsa la industria siderúrgica mundial hacia la descarbonización y un mundo sostenible

U. S. Steel mantendrá su emblemático nombre y su sede en Pittsburgh, Pensilvania

La transacción representa la culminación del sólido proceso de alternativas estratégicas de U. S. Steel

Crea un valor significativo tanto para los accionistas de NSC como para los accionistas de U. S. Steel

Conferencia telefónica conjunta a las 8:00 a.m. ET para conversar sobre los detalles de la transacción

TOKIO y PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), el mayor fabricante de acero de Japón y uno de los principales del mundo, y United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”), uno de los principales productores de acero con ventajas competitivas en mineral de hierro de bajo costo, fabricación de acero en fundiciones a pequeña escala y las mejores capacidades de acabado de su clase, han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual NSC adquirirá U. S. Steel en una transacción totalmente en efectivo a 55,00 dólares por acción, lo que representa un valor de capital de aproximadamente 14.100 millones de dólares más la asunción de deuda, por un valor total de 14.900 millones de dólares. El precio de compra de 55,00 dólares por acción representa una prima del 40 % sobre el precio de cierre de las acciones de U. S. Steel el 15 de diciembre de 2023. La operación ha sido aprobada por unanimidad por los Directorios de NSC y U. S. Steel.





La adquisición de U. S. Steel por parte de NSC mejorará sus capacidades tecnológicas y de fabricación líderes en el mundo y le permitirá ampliar las áreas geográficas en las que NSC puede brindar mejores servicios a todas sus partes interesadas, incluidos los clientes y la sociedad en general. La transacción diversificará aún más la huella global de NSC al ampliar significativamente su producción actual en Estados Unidos, sumándose a sus principales áreas geográficas de Japón, ASEAN e India. Como resultado de esta adquisición, NSC espera que su capacidad total anual de acero bruto alcance los 86 millones de toneladas, lo que acelerará el progreso hacia el objetivo estratégico de NSC de alcanzar los 100 millones de toneladas anuales de capacidad mundial de acero bruto.

Eiji Hashimoto, presidente de NSC, declaró: “ Nos entusiasma que esta transacción reúna a dos empresas con tecnologías y capacidades de fabricación líderes en el mundo, lo que demuestra nuestra misión de brindar servicios clientes de todo el mundo, así como nuestro compromiso de construir una sociedad más respetuosa con el ambiente a través de la descarbonización de la industria del acero. NSC admira desde hace tiempo a U. S. Steel con profundo respeto por sus avanzadas tecnologías, su rica historia y su talentosa mano de obra, y creemos que podemos asumir conjuntamente el reto de elevar nuestras aspiraciones para alcanzar metas aún mayores. La transacción refuerza nuestra presencia en Estados Unidos, y nos comprometemos a respetar todos los contratos sindicales vigentes de U. S. Steel. Esperamos colaborar estrechamente con el equipo de U. S. Steel para aunar lo mejor de nuestras empresas y avanzar juntos como el ‘ Mejor fabricante de acero con capacidades líderes a nivel mundial’.”

Takahiro Mori, vicepresidente ejecutivo de NSC, expresó: “ Creemos que esta operación beneficia a las dos empresas, ya que proporciona un valor sólido e inmediato a los accionistas de U. S. Steel, y a su vez mejora las perspectivas de crecimiento a largo plazo de NSC. Contamos con un sólido balance y confiamos en nuestra capacidad para liberar el potencial de la unión de NSC y U. S. Steel mediante el avance en la fabricación de acero, creando valor a largo plazo para las partes interesadas de nuestras empresas, incluidos nuestros clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas.”

David B. Burritt, presidente y director ejecutivo de U. S. Steel, declaró: “ NSC tiene un historial demostrado de adquisición, explotación e inversión en instalaciones siderúrgicas en todo el mundo, y estamos seguros de que, al igual que nuestra estrategia, esta combinación es realmente la mejor para todos. Esta transacción materializa el enorme valor que tiene hoy nuestra empresa y es el resultado del exhaustivo y minucioso proceso de alternativas estratégicas llevado a cabo por nuestro Directorio. Para los empleados de U. S. Steel, a los que sigo estando muy agradecido, la transacción combina empresas siderúrgicas afines con un enfoque inquebrantable en seguridad, objetivos compartidos, valores y estrategias apuntaladas por una rica historia. Para los clientes, U. S. Steel y NSC crean una empresa siderúrgica verdaderamente global con capacidades combinadas e innovación capaz de satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. El anuncio de hoy también beneficia a Estados Unidos, ya que garantiza una industria siderúrgica nacional competitiva, al tiempo que refuerza nuestra presencia en todo el mundo. Se espera que nuestro enfoque compartido sobe la descarbonización mejore y acelere nuestra capacidad de ofrecer a los clientes soluciones siderúrgicas innovadoras que cumplan los objetivos de sostenibilidad.”

Beneficios estratégicos

Detalles de la transacción

Se espera que se lleve a cabo el cierre de la transacción en el segundo o tercer trimestre del año 2024, sujeta a la aprobación de los accionistas de U. S. Steel, a la recepción de las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales. NSC tiene previsto financiar la operación principalmente mediante préstamos de algunos bancos japoneses y ya ha obtenido compromisos de financiación. La operación no está sujeta a condiciones de financiación.

Asesores

Citi es el asesor financiero de NSC. Ropes & Gray LLP es el asesor legal de NSC. Barclays Capital Inc, Goldman Sachs & Co. LLC y Evercore son los asesores financieros de U. S. Steel. Milbank LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz son los asesores legales de U. S. Steel.

Conferencia telefónica

NSC y U. S. Steel celebrarán hoy, 18 de diciembre de 2023, a las 8:00 am EST en EE.UU. (10:00 pm JST en Japón) una conferencia telefónica para conversar sobre la adquisición propuesta con analistas e inversores. Para escuchar la retransmisión por Internet de la conferencia telefónica y acceder a la presentación de diapositivas, visite el sitio web de U. S. Steel, www.ussteel.com, y haga clic en la sección “Investors”. Después de la conferencia se ofrecerá una grabación en el sitio web de Relaciones con inversores de U. S. Steel: : https://investors.ussteel.com/.

Más información sobre la transacción propuesta en www.BestDealforAmericanSteel.com.

Acerca de NSC

NSC es el mayor fabricante de acero de Japón y uno de los principales del mundo. NSC tiene una capacidad global de producción de acero bruto de aproximadamente 66 millones de toneladas y emplea cerca de 100.000 personas en todo el mundo. La base de producción de NSC se encuentra en Japón y la empresa tiene presencia en otros 15 países, entre ellos: Estados Unidos, India, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Brasil, México, Suecia y China, entre otros. NSC creó un joint venture en Estados Unidos hace unos 40 años y se concentró en establecer relaciones de cooperación y buenas relaciones con empleados, sindicatos, proveedores, clientes y comunidades. Como “ Mejor fabricante de acero con capacidades líderes a nivel mundial”, NSC cuenta con tecnologías y capacidades de fabricación líderes en el mundo y contribuye a la sociedad proporcionando productos y servicios excelentes. Para más información, visite: https://www.nipponsteel.com.

Acerca de U. S. Steel

Fundada en 1901, U. S. Steel es un productor de acero líder. Con un enfoque inquebrantable en la seguridad, la estrategia Best for All® de la empresa, centrada en el cliente, está impulsando un futuro más seguro y sostenible para U. S. Steel y sus accionistas. Con un énfasis renovado en la innovación, U. S. Steel presta servicios a las industrias automotriz, de construcción, de electrodomésticos, de energía, de contenedores y de embalaje con productos de acero de alto valor agregado. La empresa también mantiene una producción de mineral de hierro con ventajas competitivas y tiene una capacidad anual de producción de acero bruto de 22,4 millones de toneladas netas. U. S. Steel tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania, con operaciones de clase mundial en los Estados Unidos y en Europa Central. Para más información, visite: www.ussteel.com.

