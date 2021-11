NINTENDO SWITCH BUNDLE Y MÁS OFERTAS EN JUEGOS DURANTE BLACK FRIDAY

Ahorros en Mario Kart Live: Home Circuit, Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y más ofreciendo a las familias más opciones de juego en estas fiestas.

REDMOND, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Con el Black Friday acercándose, Nintendo lanza un emocionante paquete acompañado de interesantes ofertas en juegos seleccionados de Nintendo Switch para ayudar a las familias a ahorrar durante las fiestas y más opciones para disfrutar el tiempo juntos. Las ofertas de Black Friday de Nintendo comienzan el 21 de noviembre con un bundle de Nintendo Switch que incluye la consola Nintendo Switch, la versión digital del popular juego Mario Kart 8 Deluxe, y una suscripción individual* de tres meses para el servicio Nintendo Switch Online a un precio de $299.99.





También disponible a partir del 21 de noviembre estará una selección de juegos de Nintendo Switch a un precio sugerido de sólo $39.99 cada uno, que representa $20 menos de su precio regular. Los compradores pueden aprovechar este descuento de $20 (el descuento final puede variar) en títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros. U Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Paper Mario: The Origami King, Kirby Star Allies, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem: Three Houses, ASTRAL CHAIN y Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Considerando que Kirby and the Forgotten Land, Splatoon 3 y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild están programados para su lanzamiento el próximo año, ahora es el momento perfecto para disfrutar los títulos de la franquicias Kirby, Splatoon y The Legend of Zelda, antes de que lleguen las nuevas entregas.

Adicionalmente, dos juegos de Nintendo Switch que llevan la acción de la pantalla al mundo real están también de oferta, ya que hay descuentos considerables en Mario Kart Live: Home Circuit y Ring Fit Adventure. A partir de 21 de noviembre, Mario Kart Live: Home Circuit estará en un precio especial de $59.99 (un ahorro de $40), y Ring Fit Adventure estará en un precio sugerido de $54.99 (con un ahorro de $25).

Una variedad de ofertas digitales también estará disponible para Black Friday en Nintendo eShop en el Nintendo Switch. Pronto se darán más detalles sobre el tiempo de las promociones y los juegos disponibles.

“Ya que las familias están buscando nuevas formas de conectar y pasar tiempo juntos este año, el Nintendo Switch ofrece una amplia variedad de experiencias para cada miembro de la familia”, expresó Doug Bowser, presidente de Nintendo of America. “Ya sea que estés buscando algo para un jugador activo, o alguien nuevo en el mundo de Nintendo, con las ofertas de Black Friday de este año tienen todos están cubiertos.”

Además de las ofertas de Black Friday, Nintendo tienen otras opciones para considerar durante estas fiestas, incluyendo la nueva consola Nintendo Switch – Modelo OLED, que tiene un tamaño similar al sistema Nintendo Switch, pero cuenta con una brillante pantalla OLED de 7 pulgadas, un soporte ajustable para modo semiportátil, una base con puerto LAN (el cable LAN se vende por separado), 64GB de almacenamiento interno,** y audio mejorado para el modo portátil. De la misma forma que el Nintendo Switch original, el Nintendo Switch – Modelo OLED permite a los jugadores disfrutar en la pantalla de TV y utilizar los controles removibles Joy-Con para compartir la diversión con otros jugadores. Al igual que Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch – Modelo OLED puede llevarse a todas partes para disfrutar de su versatilidad. El Nintendo Switch – Modelo OLED se encuentra disponible en tiendas a un precio sugerido de $349.99.

Títulos recientemente lanzados, como Metroid Dread, Mario Party Superstars y WarioWare: Get It Together! también se encuentran disponibles; los próximos juegos Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, que se lanzarán el próximo 19 de noviembre, y Big Brain Academy: Brain vs. Brain, que llegará el 3 de diciembre.

Todos los usuarios que cuenten con una suscripción Nintendo Switch Online, incluyendo aquellos que se inscriban después de comprar el bundle de Black Friday, podrán transformar su suscripción en el plan Nintendo Switch Online + Expansion Pack con un cargo adicional. Esta este nuevo plan ofrece los mismos grandes beneficios de la suscripción base Nintendo Switch Online, que incluye la posibilidad de jugar en línea, guardado de datos en la nube y la biblioteca de títulos de NES y SNES, con la adición de juegos clásicos de Nintendo 64 y SEGA Genesis, además de acceso al contenido DLC Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise sin cargo adicional.

Pueden visitar la guía de regalos de Nintendo para aprender más sobre lo que Nintendo tiene para ofrecer esta temporada de fiestas en https://www.nintendo.com/holiday/. También pueden visitar Nintendo.com para encontrar estas ofertas de Black Friday, así como los demás descuentos en títulos digitales en https://www.nintendo.com/deals.

Recuerda que Nintendo Switch cuenta con opciones de control parental que permite a los adultos administrar el contenido que acceden los niños. Para más información sobre esto, pueden visitar https://www.nintendo.com/es_LA/switch/

* La suscripción a Nintendo Switch Online incluida se renovará automáticamente al cabo de tres meses. Se aplican términos. https://www.nintendo.com/switch/online-service/

** Una parte del almacenamiento interno está reservada para que la utilice el sistema. Los jugadores pueden ampliar fácilmente el espacio de almacenamiento utilizando tarjetas microSDXC de hasta 2 TB (se venden por separado).

Acerca de Nintendo: Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, ha creado franquicias que se han convertido en nombres familiares en todo el mundo, incluidos Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™, a través de sus productos de software y hardware integrados. Nintendo tiene como objetivo ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos, fabricando y comercializando dispositivos de videojuegos como la familia de sistemas Nintendo Switch™, desarrollando y operando aplicaciones para dispositivos inteligentes y colaborando con socios en una variedad de otras iniciativas de entretenimiento como contenido visual y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5.1 mil millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware en todo el mundo. Desde el lanzamiento de Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años, hasta hoy y en el futuro, la misión continua de Nintendo es crear entretenimiento único que ponga sonrisas en los rostros de personas de todo el mundo. Una subsidiaria de propiedad absoluta, Nintendo of America Inc., con sede en Redmond, Washington, sirve como sede para las operaciones de Nintendo en América. Para obtener más información sobre Nintendo, visite el sitio web de la empresa en https://www.nintendo.com/.

Nota a los editores: Materiales de prensa de Nintendo están disponibles en https://press.nintendo.com, se requiere contraseña, para obtenerla registrarse en el sitio.

Contacts

Orly Oxenhaut



Weber Shandwick Mexico



+1 52 (55) 5258 5900



OOxenhaut@webershandwick.com

Alberto Bustamante



Weber Shandwick Mexico



+1 52 (55) 5258 5900



ABustamante@webershandwick.com