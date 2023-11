NINTENDO OFRECE EL PAQUETE SUPER SMASH BROS. ULTIMATE + NINTENDO SWITCH – MODELO OLED PARA BLACK FRIDAY Y ANUNCIA OTRAS OFERTAS PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

El nuevo Paquete Super Mario Party + Joy-Con rojo y azul, y otras ofertas para The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Everybody 1-2-Switch también estarán disponibles durante esta temporada de fiestas de fin de año

REDMOND, Washington–(BUSINESS WIRE)–Para todos aquellos quienes quieren subir de nivel este año durante sus fiestas de fin de año, Nintendo presenta las ofertas de Black Friday y las Ciberofertas que toda la familia podrá disfrutar. A partir del 19 de noviembre*, tiendas seleccionadas y la tienda My Nintendo ofrecerán el Paquete Nintendo Switch – Modelo OLED + Super Smash Bros. Ultimate (descarga del juego completo) + suscripción individual por 3 meses a Nintendo Switch Online** a un precio de venta sugerido por el fabricante de solo USD 349.99 (un ahorro de USD 67.98)***. Este paquete, que incluye controles Joy-Con con un diseño exclusivo inspirado en el juego Super Smash Bros. Ultimate, representa una excelente oferta para aquellos que deseen jugar en casa o en el camino con una vibrante pantalla OLED mientras combaten con Mario y una gigante selección de personajes icónicos de otros videojuegos.









Pero antes que nada, los jugadores que estén buscando realizar sus compras para las fiestas decembrinas podrán golpear el dado (¡al estilo de Mario!) con el Paquete Super Mario Party + Joy-Con rojo y azul*, disponible a partir del 10 de noviembre. Este paquete festivo ofrece a las familias otra forma de celebrar las fiestas de fin de año con Mario y sus amigos, e incluye la descarga del juego Super Mario Party y dos controles Joy-Con de vibrantes colores rojo y azul a un precio de venta sugerido por el fabricante de USD 99.99 (un ahorro de USD 39.00)***.

La celebración continúa a partir del 19 de noviembre con las ofertas de Black Friday, donde tiendas seleccionadas ofrecerán un descuento de hasta USD 20.00 en los juegos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3, Xenoblade Chronicles 3 y Super Mario Odyssey con un precio de venta sugerido por el fabricante de solo USD 39.99 cada uno. Los jugadores también podrán comprar juegos como Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y Minecraft Legends: Deluxe Edition por el precio sugerido por el fabricante de solo USD 29.99 y Everybody 1-2-Switch! por USD 19.99. También habrá Ciberofertas adicionales disponibles en juegos de Nintendo y sus afiliados a través de Nintendo.com y desde Nintendo eShop en la consola Nintendo Switch el 20 de noviembre.

De la misma manera, Nintendo tiene una variedad de ideas para regalos fuera de las ofertas especiales para las compras de fin de año, incluyendo:

Las familias también podrán explorar aún más opciones de juego con la suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión**. Esta suscripción de pago ofrece los mismos excelentes beneficios que una suscripción a Nintendo Switch Online**, incluyendo el juego en línea, guardado de datos en la nube y acceso a un catálogo de juegos clásicos de Game Boy, NES, Super NES y acceso exclusivo a juegos como F-Zero 99, al igual que a juegos de Game Boy Advance, Nintendo 64, SEGA Genesis y a contenido descargable seleccionado. Este incluye Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras (que agrega un total de 48 pistas adicionales cuando la ola 6 sea lanzada el 6 de noviembre, y que agrega nuevos pilotos como Pauline y Diddy Kong), más Splatoon 2: Octo Expansion y Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise sin costo adicional. Además, los suscriptores podrán ahorrar en juegos digitales seleccionados al adquirir un par de cupones para juegos de Nintendo Switch**.

¡My Nintendo desea compartir la alegría en esta temporada de fiestas de fin de año! Participa para tener la oportunidad de ganar un viaje con tu familia el próximo año a Universal Studios Hollywood, donde podrás experimentar la emoción de SUPER NINTENDO WORLD™****. https://my.nintendo.com/rewards/0ca7f174daefea31

No olvides que Nintendo Switch cuenta con la función Control parental que les permite gestionar a los adultos el acceso al contenido al que sus hijos pueden acceder. Para obtener más información sobre otras funciones, visita https://www.nintendo.com/switch/.

*Mientras haya existencias.

**Se requiere cualquier tipo de suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para las funciones en línea. Se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión para disfrutar de los catálogos de juegos de Game Boy Advance – Nintendo Switch Online, Nintendo 64 – Nintendo Switch Online y SEGA Genesis – Nintendo Switch Online, y para acceder a los contenidos descargables Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras, Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise y Splatoon 2: Octo Expansion sin costo adicional. A menos que sea cancelada, la suscripción se renovará automáticamente después del periodo inicial por el precio entonces vigente. Se requiere una conexión estable a internet, un dispositivo inteligente compatible y una cuenta Nintendo para mayores de 13 años para acceder a algunas funciones en línea, incluyendo el chat de voz. Es posible que se apliquen cargos de datos celulares. Las funciones en línea, el guardado de datos en la nube y la aplicación Nintendo Switch Online para dispositivos inteligentes están disponibles en juegos compatibles. No está disponible en todos los países. Aplican los términos del Acuerdo de usuario de la cuenta Nintendo, incluyendo los Términos de compra y suscripción.



nintendo.com/switch-online

***Los ahorros se basan en el precio de venta sugerido por el fabricante al comprar productos individualmente. Los ahorros finales podrían variar.

****Se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online para poder adquirir y canjear cupones para juegos de Nintendo Switch. Los cupones deberán ser canjeados en un plazo de 12 meses luego de la fecha de compra. Los cupones no tienen valor monetario y no pueden ser transferidos, devueltos o canjeados por dinero en efectivo. Cada cupón para juegos de Nintendo Switch puede ser canjeado por uno de los juegos incluidos en el catálogo. Para obtener el valor promocional, los cupones para juegos de Nintendo Switch deben canjearse por dos juegos que tengan un precio acumulativo mayor al costo de los cupones para juegos de Nintendo Switch. Los cupones para juegos de Nintendo Switch no pueden combinarse con ninguna otra venta especial, descuento u oferta promocional a menos que se especifique lo contrario. El catálogo de juegos está sujeto a cambios.

****SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA PARTICIPAR. No será válido cuando esté prohibido. Abierto a los residentes legales de EE. UU. que sean mayores de 18 años. El sorteo comienza el 16/10/2023 a las 00:00 y termina el 27/12/2023 a las 23:59 (horario del Pacífico). Para participar, deberás: (1) contar con una cuenta Nintendo (si no tienes una cuenta Nintendo, podrás crear una en https://my.nintendo.com/); (2) visita https://my.nintendo.com/rewards/0ca7f174daefea31; (3) inicia sesión en tu cuenta Nintendo, y (4) canjea 10 puntos de platino por cada entrada en el sitio web My Nintendo SUPER NINTENDO WORLD™ Family Fun Sweepstakes (https://my.nintendo.com/rewards/0ca7f174daefea31) como se indica en el Reglamento oficial. Un (1) ganador recibirá como premio un viaje por tres (3) días y dos (2) noches para el ganador y hasta tres (3) acompañantes a Universal Studios Hollywood en Universal City, California. El viaje incluye: viaje de ida y regreso por avión en clase económica para el ganador y hasta tres (3) acompañantes desde un aeropuerto principal cercano al lugar de residencia del ganador (según lo determine Universal Studios Hollywood a su discreción) a Los Ángeles, California; dos (2) noches de alojamiento en un hotel estándar (una habitación, ocupación cuádruple, alojamiento e impuestos únicamente) en el hotel Sheraton Universal (u otro hotel cercano según lo determine Universal Studios Hollywood a su discreción); transporte terrestre no exclusivo entre el aeropuerto y el hotel en Los Ángeles, California; y entradas de admisión general para dos (2) días al parque de diversiones Universal Studios Hollywood para el ganador y hasta tres (3) acompañantes. Si el ganador es residente del estado de California, el transporte aéreo podrá ser sustituido por otro método de transporte a la discreción de Universal Studios Hollywood. https://www.nintendo.com/events/rules/mynintendo-super-nintendo-world-family-fun-2023-fall-official-sweepstakes. Patrocinador: Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue NE, Redmond, WA 98052

Acerca de Nintendo: Nintendo Co., Ltd., con sede principal en Kioto, Japón, ha creado franquicias reconocidas a nivel mundial, incluyendo Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™ a través de productos que integran consolas y programas. Nintendo tiene como objetivo ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos, fabricar y comercializar equipos para videojuegos como las consolas de la familia Nintendo Switch™, desarrollar e implementar aplicaciones para dispositivos inteligentes, y colaborar con asociados en una variedad de iniciativas de entretenimiento como contenido visual y parques de diversión temáticos.

