Nintendo News: Celebra el Cyber Monday con juegos y accesorios para Nintendo Switch

REDMOND, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¡Al parecer este será un buen caso de lunes para todos los que tienen un Nintendo Switch! Este Cyber Monday, Nintendo está ofreciendo promociones en una variedad de juegos para la consola Nintendo Switch, así como un descuento del 20% al precio sugerido al Pro Control de Nintendo Switch en tiendas en línea seleccionadas. Estas ofertas son una oportunidad para aquellos que buscan disfrutar la experiencia de juego en Nintendo Switch y expandir su librería con títulos de alta calidad en estas fiestas y por el resto del año.





Las ciberofertas anuales de Nintendo, que ofrecen descuentos en las versiones digitales de juegos selectos de Nintendo Switch para todo tipo de jugadores, continua por todo el Cyber Monday, y finaliza el martes 30 de noviembre a las 11:59 p.m. PT. Aquellos que buscan consentirse con descuentos en juegos de Nintendo Switch tienen docenas de juegos para elegir, incluyendo algunos de los más vendidos como Hyrule Warriors: Age of Calamity, Super Mario Odyssey, Kirby Star Allies, MONSTER HUNTER RISE, Persona 5 Strikers, MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, Just Dance 2022 y BRAVELY DEFAULT II.

Para consultar la lista completa de los juegos en oferta, los cuales pueden ser adquiridos y descargados directamente de Nintendo.com, visita https://www.nintendo.com/es_LA/games/cyber-deals-2021/

Adicionalmente, el Pro Control de Nintendo Switch, que puede ser usado para jugar en modo Televisión o modo Centro de Mesa en Nintendo Switch o Nintendo Switch Modelo OLED, estará disponible a un precio sugerido de $39.99, reduciendo su precio sugerido original en $20. Esta promoción está disponible únicamente en Cyber Monday en tiendas selectas, desde ahora hasta las 9 p.m. PT del 29 de noviembre.

Los juegos que forman parte de las ciberofertas de este año son:

