Nintendo dará vida a “The Legend of Zelda” en una película de acción real

El emocionante mundo de “The Legend of Zelda” dará un gran salto a la pantalla grande en una nueva película de acción real que ha sido esperada durante mucho tiempo.

El icónico diseñador de videojuegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, compartió la noticia en la página de la compañía en X, desatando la emoción entre los fanáticos de la franquicia.

“Estuve trabajando en la película de acción real de The Legend of Zelda durante muchos años”, reveló Miyamoto en su anuncio.

“Comenzamos oficialmente el desarrollo de la película con Nintendo muy involucrada en la producción. Tomará tiempo hasta su finalización, pero espero que estén deseando verla”, añadió.

Esta noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por los seguidores de la saga, que han soñado con ver a Link, en una película de acción real. La combinación de la historia de Hyrule, los personajes carismáticos y los emocionantes desafíos que presenta el juego promete una experiencia cinematográfica espectacular.

Para dar vida al proyecto, Nintendo se ha asociado con el veterano productor de cine Avi Arad, conocido por su trabajo en exitosas franquicias de películas basadas en cómics como “Spider-Man”, “Iron Man” y “X-Men”.

La colaboración de Arad con Miyamoto promete llevar la esencia de “The Legend of Zelda” a la gran pantalla de manera fiel.

“The Legend of Zelda” es una franquicia legendaria que ha cautivado a jugadores de todas las edades desde su lanzamiento original en 1986.

La historia sigue a Link, un valiente héroe que se embarca en una epopeya para derrotar al malvado Ganon y rescatar a la princesa Zelda en el mágico reino de Hyrule.

A lo largo de los años, se han lanzado más de 20 entregas de la saga, la más reciente siendo “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” en mayo pasado.

Shigeru Miyamoto, es el cerebro detrás de muchas franquicias icónicas de Nintendo, incluyendo “Donkey Kong” y “Mario Bros.” Además, recientemente produjo “Super Mario Bros. Movie”, que alcanzó un gran éxito de taquilla y se convirtió en la décima película animada en la historia en superar la marca de 1,000 millones de dólares en recaudación.

A pesar de todas las expectativas y el entusiasmo que rodea este proyecto, todavía no se ha anunciado una fecha de estreno ni detalles sobre el elenco de la película. v