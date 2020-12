Niño le pide a Santa Claus salud para que su madre con cáncer lo vea crecer

Argentina.- Un pequeño de 11 años de edad envió una conmovedora carta a Santa Claus para pedirle de regalo más vida para su madre para que lo vea crecer.

El pequeño, al ver el sufrimiento de su progenitora por el cáncer que padece decidió renunciar a cualquier regalo y priorizar la vida de su progenitora.

‘Yo solo te quiero pedir que no me traigas juguetes, sino que le des más vida a mi mamá para que me vea crecer’, dice la carta del pequeño.

No es la primera vez que el niño pide salud para su madre. La petición la viene haciendo desde el 2018 que su progenitora fue diagnosticada con la enfermedad terminal.

‘El es mi primer hijo, tenemos mucha confianza y nunca le mentí, porque ya había pasado esta situación con su abuela, que murió de cáncer’, dijo la madre que también desea verlo crecer.

Indicó que la carta surge luego que le pidió a sus hijos escribirle una carta a Santa Claus se encontró con el deseo de su hijo referente a su salud.

“Él lo único que quiere es que me dé más vida. Son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”, dijo la madre.

